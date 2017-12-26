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Павел Занозин прекращает работу на "Матч ТВ"

Российский телеведущий и комментатор Павел Занозин покидает телеканал "Матч ТВ".

Занозин работал на "Матч ТВ" с момента его основания — 1 ноября 2015 года. Участвовал в первой в истории канала трансляции — баскетбольном матче ЦСКА — "Калев". Был ведущим программы "Все на Матч!" и комментировал футбол.

Сегодня, 18:12
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№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 20:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Приятный был комментатор.
Регистрация: 20.03.2014
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