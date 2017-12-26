Павел Занозин прекращает работу на "Матч ТВ"

Так вышло, что сегодня я провожу свой последний эфир на @MatchTV. Как и самый первый - вместе с прекрасной Ольгой Петровной Васюковой. В 13:30 подведём итоги спортивного года. Это была славная охота, друзья. Все впереди! pic.twitter.com/9eMmT7vUc5