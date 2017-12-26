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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Павел Занозин прекращает работу на "Матч ТВ"
Российский телеведущий и комментатор Павел Занозин покидает телеканал "Матч ТВ".
Занозин работал на "Матч ТВ" с момента его основания — 1 ноября 2015 года. Участвовал в первой в истории канала трансляции — баскетбольном матче ЦСКА — "Калев". Был ведущим программы "Все на Матч!" и комментировал футбол.
Занозин работал на "Матч ТВ" с момента его основания — 1 ноября 2015 года. Участвовал в первой в истории канала трансляции — баскетбольном матче ЦСКА — "Калев". Был ведущим программы "Все на Матч!" и комментировал футбол.
Так вышло, что сегодня я провожу свой последний эфир на @MatchTV. Как и самый первый - вместе с прекрасной Ольгой Петровной Васюковой. В 13:30 подведём итоги спортивного года. Это была славная охота, друзья. Все впереди! pic.twitter.com/9eMmT7vUc5— Павел Занозин (@zanozin) December 26, 2017
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