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Михаил Гершкович: возможно, Билялетдинов уже будет строить команду для возвращения в премьер-лигу

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович высказался о назначении наставником хабаровского СКА Рината Билялетдинова.

"Билялетдинов - опытный специалист, который точно должен принести хабаровскому клубу пользу. Другое дело, что СКА находится в очень неприятном турнирном положении. Им будет крайне сложно сохранить прописку в РФПЛ.

Возможно, они уже сейчас станут строить команду на будущее, которая, вылетев, сразу сможет вернуться обратно в элиту", - передают слова Гершковича "Известия".
Теги: Гершкович Билялетдинов Р. СКА-Хабаровск
Сегодня, 06:46
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