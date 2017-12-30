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"Наполи" с минимальным счетом обыграл "Кротоне"

Чемпионат Италии

19 тур

"Кротоне" – "Наполи" 0:1

Голы: Гамшик, 17

"Кротоне": Кордац, Мартелла, Шимич (Сампиризи, 46), Чеккерини, Фараони (Ромеро, 81), Барберис (Крочата, 73), Рохден, Мандрагора, Стоян, Будимир, Тротта

"Наполи": Рейна, Маджо, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Жоржиньо (Диавара, 77), Аллан, Гамшик, Мертенс (Рог, 89), Кальехон, Инсинье (Зелиньски, 67)

Предупреждения: Жоржиньо, 30, Чеккерини, 39, Альбиоль, 51
Теги: Кротоне Наполи
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