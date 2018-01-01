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Сэм Эллардайс: ни одного удара в створ ворот? Для нас это нормально

Главный тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс назвал причины поражения от "Манчестер Юнайтед" (0:2) в матче 22-го тура чемпионата Англии.

"Мы не нанесли ни одного удара в створ ворот? Для нас это нормально. Мы знаем корень своих проблем. Проблемы с атакой были известны еще до начала моей работы в клубе.

Зимой попытаемся пригласить форварда, который способен создавать опасность и забивать голы. Пока же мы можем победить, когда сами не пропускаем", - передает слова тренера BBC Sport.
Теги: Эллардайс Эвертон
Вчера, 23:24
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