Сэм Эллардайс: ни одного удара в створ ворот? Для нас это нормально

Главный тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс назвал причины поражения от "Манчестер Юнайтед" (0:2) в матче 22-го тура чемпионата Англии."Мы не нанесли ни одного удара в створ ворот? Для нас это нормально. Мы знаем корень своих проблем. Проблемы с атакой были известны еще до начала моей работы в клубе.Зимой попытаемся пригласить форварда, который способен создавать опасность и забивать голы. Пока же мы можем победить, когда сами не пропускаем", - передает слова тренера BBC Sport.