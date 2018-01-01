Артем Милевский намекнул на скорую свадьбу? (фото)

Eto Altai??,s novim godom A post shared by timi1010 (@timi1010) on Jan 1, 2018 at 12:10am PST

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский выложил фото своей и женской руки с кольцами на безымянных пальцах."Это Алтай. С Новым годом", - написал Милевский.Милевский находится в отпуске, который он проводит в Алтае.