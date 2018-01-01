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Артем Милевский намекнул на скорую свадьбу? (фото)

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский выложил фото своей и женской руки с кольцами на безымянных пальцах.

"Это Алтай. С Новым годом", - написал Милевский.

Милевский находится в отпуске, который он проводит в Алтае.

Eto Altai??,s novim godom

A post shared by timi1010 (@timi1010) on

Теги: Милевский
Сегодня, 09:21
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