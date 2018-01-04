Владимир Габулов в «Брюгге»: всё, что нужно знать о главном переходе января

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Автор
|Ситуация на юго-востоке Украины
|Степаныч
|Политика
|Шуаль
|Опрос по запрету России в Олимпиаде2018
|Никитенко
|Mузыка
|utekay
|Выкладываем свои фотки)
|Контюрич
|КБ-Гостевая
|pri3rak1
|Кто на чем ездит или у кого какая машина
|Контюрич
|Зенит
|fox771
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:53
Гол Диего Косты помог "Атлетико" обыграть "Льейду"
Гол Диего Косты помог "Атлетико" обыграть "Льейду"
Вчера, 23:48
Денис Глушаков показал сервант с трофеями (видео) (11)
Денис Глушаков показал сервант с трофеями (видео) (11)
Вчера, 22:43
"Барселона" заработала от продажи телеправ 146,2 млн евро (2)
"Барселона" заработала от продажи телеправ 146,2 млн евро (2)
Вчера, 22:27
Андрей Будогосский предложил Гинеру встретиться (10)
Андрей Будогосский предложил Гинеру встретиться (10)
Вчера, 22:20
"Арсенал" - "Челси": стартовые составы команд
"Арсенал" - "Челси": стартовые составы команд
Вчера, 22:09
Руслан Нигматуллин: если бы Габулов не переехал в "Брюгге", потом бы всю жизнь жалел (2)
Руслан Нигматуллин: если бы Габулов не переехал в "Брюгге", потом бы всю жизнь жалел (2)
Вчера, 21:45
Спортивный директор "Лейпцига": Вернер чрезвычайно важный игрок для нас, он символ клуба
Спортивный директор "Лейпцига": Вернер чрезвычайно важный игрок для нас, он символ клуба
Вчера, 20:15
Вячеслав Чанов: Габулов в "Брюгге"? Думаю, хотя бы ради Лиги чемпионов стоит попробовать
Вячеслав Чанов: Габулов в "Брюгге"? Думаю, хотя бы ради Лиги чемпионов стоит попробовать
Вчера, 19:57
Домагой Вида официально стал игроком "Бешикташа"
Домагой Вида официально стал игроком "Бешикташа"
Вчера, 19:13
Давид Сильва сообщил, что у него родился недоношенный сын (2)
Давид Сильва сообщил, что у него родился недоношенный сын (2)
Вчера, 18:46
Халк: надеюсь, "Шанхай" выиграет чемпионат в этом сезоне (2)
Халк: надеюсь, "Шанхай" выиграет чемпионат в этом сезоне (2)
Вчера, 17:11
"Наполи" проявляет интерес к вратарю "Реала Сосьедад" (2)
"Наполи" проявляет интерес к вратарю "Реала Сосьедад" (2)
Вчера, 16:36
Евгений Гинер: сколько 11-метровых ударил "Локомотив", сколько он сыграл "11 на 10" (36)
Евгений Гинер: сколько 11-метровых ударил "Локомотив", сколько он сыграл "11 на 10" (36)
Вчера, 16:14
Евгений Гинер: надо найти максимально независимого человека на пост главы комитета судейства и инспектирования (7)
Евгений Гинер: надо найти максимально независимого человека на пост главы комитета судейства и инспектирования (7)
Вчера, 15:55
Вендел сегодня пройдет медобследование в "Спортинге" (1)
Вендел сегодня пройдет медобследование в "Спортинге" (1)
Вчера, 15:50
"Бавария" больше не будет приобретать новичков
"Бавария" больше не будет приобретать новичков
Владимир Габулов в «Брюгге»: всё, что нужно знать о главном переходе января
Новый год – время волшебства, сюрпризов и чудес. Настоящий новогодний сюрприз преподнёс голкипер сборной России и тульского «Арсенала» Владимир Габулов, решившийся на переезд в Бельгию. 34-летний вратарь подписал контракт с лидером местного чемпионата. Rusfootball.info рассказывает о главном переходе января.
Удивительное невероятное
В списке главных претендентов на переезд в Европу среди россиян нынешней зимой считаются Александр Головин и Фёдор Смолов. Вряд ли кто-то мог представить, что первым на выход отправится 34-летний Владимир Габулов. В тульский «Арсенал» Габулов перебрался при непосредственном участии Гурама Аджоева – президента «пушкарей». Они хорошо знакомы ещё со времён совместной работы в «Динамо». Когда «Арсеналу» понадобился надёжный вратарь, Аджоев выбрал кандидатуру Габулова.
Подписание контракта с возрастным голкипером, который ещё и полгода оставался без игровой практики, вызвало у многих болельщиков «Арсенала» недоумение. Тут же начались рассуждения о том, что Аджоев собирает свою старую динамовскую гвардию. Наверняка, сейчас об отъезде Габулова в Европу будут сожалеть практически все поклонники туляков. За минувший год он стал капитаном «Арсенала» и превратился в безоговорочного первого номера команды. В нынешнем сезоне Габулов принял участие в 20 матчах в РФПЛ. В среднем он пропускал по 1,15 мяча за игру, что для команды середины турнирной таблицы является отличным показателем.
В Туле опытный голкипер стал капитаном команды
Владимира Габулова заприметил и наставник сборной России Станислав Черчесов. В национальную команду Габулов вызвается в качестве третьего вратаря. Подобное решение также вызывает неоднозначную реакцию. Казалось бы, зачем сборной столь возрастной голкипер и почему не привлечь в команду более молодого вратаря, который всё равно будет третьим? Тем не менее, Станислав Саламович подобную критику отбрасывал в сторону, как и сам Габулов.
Удивительно, что даже в столь почтенном возрасте Владимир Габулов сохранил интерес к футболу, желание развиваться и добиваться новых высот. Сам футболист так прокомментировал своё решение: «Переход в «Брюгге» для меня – это новый вызов. Это тот момент, когда я, можно сказать, начинаю все с чистого листа, каждый день доказывая и подтверждая свой уровень.
Это возможность реализовать мою давнюю мечту – играть в европейском первенстве, постараться стать чемпионом и вернуться в Лигу Чемпионов. Это безумно интересный шанс в футболе и в жизни». Очевидно, что в Бельгии Габулов ничуть не выиграет в финансовом плане. Зато голкипер сможет проверить себя в другом чемпионате, пожить в самом сердце Европы.
К слову, Габулову знаком вкус громких побед в еврокубках. Он в составе ЦСКА является обладателем Кубка УЕФА 2005 года. Конечно, тогда Габулов не был на ведущих ролях в «армейском» клубе, но свой вклад в победу внёс. Теперь у голкипера будет шанс сыграть и в Лиге чемпионов, если для «Брюгге» всё хорошо сложится в чемпионате Бельгии.
Ещё в составе ЦСКА Владимир Габулов выиграл Лигу Европы
До сих пор неизвестны подробности перехода Габулова в «Брюгге». Как утверждает известный комментатор Нобель Арустамян, руководству «Брюгге» на Габулова указал бывший тренер вратарей «Зенита» Томислав Рогич, который сейчас является одним из скаутов бельгийцев. Якобы Габулов, узнав о предметном интересе лидера Про-Лиги, лично просил Гурама Аджоева, чтобы голкипера отпустили в Бельгию.
Переход в стан гранда
Хоть Владимир Габулов и не уехал в один из ведущих европейских чемпионатов, зато он пополнил состав клуба-гранда. «Брюгге» - один из сильнейших и самых титулованных клубов Бельгии. «Чёрно-голубые» 14 раз выигрывали чемпионат Бельгии, 11 раз становились обладателями кубка страны.
В прошлом сезоне «Брюгге» уступил чемпионство «Андерлехту», но зато сейчас новая команда Владимира Габулова уверенно идёт к золотым медалям. После 21-го тура в Про-Лиге «Брюгге» находится на первом месте, опережая «Шарлеруа» на 11 очков, а «Андерлехт» - на 13.
Правда, в еврокубках «Брюгге» в нынешнем сезоне выступил неудачно. В квалификации Лиги чемпионов «чёрно-голубые» проиграли турецкому «Истанбулу», а затем бельгицы ещё и не смогли пройти в групповой этап Лиги Европы. В отборочном турнире «Брюгге» уступил «АЕКу». Так что об игре в еврокубках Габулову придётся забыть до следующего сезона. Контракт с вратарём российской сборной был подписан до окончания сезона 2018/2019.
«Брюгге» обладает вполне качественным подбором игроков. Традиционно в бельгийских клубах выступает много талантливых и перспективных легионеров, рассматривающих Про-Лигу в качестве трамплина в топовые чемпионаты. Видимо, эта судьба будет ждать нигерийского форварда Эммануэля Денниса, который в 16 матчах забил уже шесть мячей.
Среди более опытных игроков стоит отметить Йорди Класси, поигравшего в Англии за «Саутгемптон». Голландцу всего 26 лет, поэтому списывать со счетов его не стоит. В «Брюгге» есть и возрастные игроки. Более того, за бельгийский клуб выступает 41-летний (!!) полузащитник Тимми Симмонс. В нынешнем сезоне ветеран принял участие в четырёх матчах. Разве стоит ещё вспоминать о возрасте Габулова?
Сайт "Брюгге" переход новичка из России отметил непривычным написанием фамилии Gaboelov
С лета 2017 года «Брюгге» возглавляет хорват Иван Леко. С 2014 года он работал в бельгийском чемпионате с разными клубами. В прошлом сезоне он помог «Сент-Трюйдену» сохранить место в Про-Лиге, после чего и получил шанс на работу в бельгийском гранде.
Что касается будущих конкурентов Владимира Габулова, то у экс-вратаря «Арсенала» будут хорошие шансы на превращение в игрока основы. «Брюгге» в нынешнем сезоне испытывает определённые трудности с вратарской позицией. В команде не было явного первого номера. 14 игр в воротах провёл 22-летний американец Итан Хорват. В пяти играх принял участие 34-летний француз Людовик Бутель. И четыре матча в свой актив записал 23-летний бельгиец Жулом Убер. Любопытно, что с Бутелем руководство «Брюгге» не стало продлевать контракт. Видимо, на Габулова в Бельгии серьёзно рассчитывают.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Удивительное невероятное
В списке главных претендентов на переезд в Европу среди россиян нынешней зимой считаются Александр Головин и Фёдор Смолов. Вряд ли кто-то мог представить, что первым на выход отправится 34-летний Владимир Габулов. В тульский «Арсенал» Габулов перебрался при непосредственном участии Гурама Аджоева – президента «пушкарей». Они хорошо знакомы ещё со времён совместной работы в «Динамо». Когда «Арсеналу» понадобился надёжный вратарь, Аджоев выбрал кандидатуру Габулова.
Подписание контракта с возрастным голкипером, который ещё и полгода оставался без игровой практики, вызвало у многих болельщиков «Арсенала» недоумение. Тут же начались рассуждения о том, что Аджоев собирает свою старую динамовскую гвардию. Наверняка, сейчас об отъезде Габулова в Европу будут сожалеть практически все поклонники туляков. За минувший год он стал капитаном «Арсенала» и превратился в безоговорочного первого номера команды. В нынешнем сезоне Габулов принял участие в 20 матчах в РФПЛ. В среднем он пропускал по 1,15 мяча за игру, что для команды середины турнирной таблицы является отличным показателем.
В Туле опытный голкипер стал капитаном команды
Владимира Габулова заприметил и наставник сборной России Станислав Черчесов. В национальную команду Габулов вызвается в качестве третьего вратаря. Подобное решение также вызывает неоднозначную реакцию. Казалось бы, зачем сборной столь возрастной голкипер и почему не привлечь в команду более молодого вратаря, который всё равно будет третьим? Тем не менее, Станислав Саламович подобную критику отбрасывал в сторону, как и сам Габулов.
Удивительно, что даже в столь почтенном возрасте Владимир Габулов сохранил интерес к футболу, желание развиваться и добиваться новых высот. Сам футболист так прокомментировал своё решение: «Переход в «Брюгге» для меня – это новый вызов. Это тот момент, когда я, можно сказать, начинаю все с чистого листа, каждый день доказывая и подтверждая свой уровень.
Это возможность реализовать мою давнюю мечту – играть в европейском первенстве, постараться стать чемпионом и вернуться в Лигу Чемпионов. Это безумно интересный шанс в футболе и в жизни». Очевидно, что в Бельгии Габулов ничуть не выиграет в финансовом плане. Зато голкипер сможет проверить себя в другом чемпионате, пожить в самом сердце Европы.
К слову, Габулову знаком вкус громких побед в еврокубках. Он в составе ЦСКА является обладателем Кубка УЕФА 2005 года. Конечно, тогда Габулов не был на ведущих ролях в «армейском» клубе, но свой вклад в победу внёс. Теперь у голкипера будет шанс сыграть и в Лиге чемпионов, если для «Брюгге» всё хорошо сложится в чемпионате Бельгии.
Ещё в составе ЦСКА Владимир Габулов выиграл Лигу Европы
До сих пор неизвестны подробности перехода Габулова в «Брюгге». Как утверждает известный комментатор Нобель Арустамян, руководству «Брюгге» на Габулова указал бывший тренер вратарей «Зенита» Томислав Рогич, который сейчас является одним из скаутов бельгийцев. Якобы Габулов, узнав о предметном интересе лидера Про-Лиги, лично просил Гурама Аджоева, чтобы голкипера отпустили в Бельгию.
Переход в стан гранда
Хоть Владимир Габулов и не уехал в один из ведущих европейских чемпионатов, зато он пополнил состав клуба-гранда. «Брюгге» - один из сильнейших и самых титулованных клубов Бельгии. «Чёрно-голубые» 14 раз выигрывали чемпионат Бельгии, 11 раз становились обладателями кубка страны.
В прошлом сезоне «Брюгге» уступил чемпионство «Андерлехту», но зато сейчас новая команда Владимира Габулова уверенно идёт к золотым медалям. После 21-го тура в Про-Лиге «Брюгге» находится на первом месте, опережая «Шарлеруа» на 11 очков, а «Андерлехт» - на 13.
Правда, в еврокубках «Брюгге» в нынешнем сезоне выступил неудачно. В квалификации Лиги чемпионов «чёрно-голубые» проиграли турецкому «Истанбулу», а затем бельгицы ещё и не смогли пройти в групповой этап Лиги Европы. В отборочном турнире «Брюгге» уступил «АЕКу». Так что об игре в еврокубках Габулову придётся забыть до следующего сезона. Контракт с вратарём российской сборной был подписан до окончания сезона 2018/2019.
«Брюгге» обладает вполне качественным подбором игроков. Традиционно в бельгийских клубах выступает много талантливых и перспективных легионеров, рассматривающих Про-Лигу в качестве трамплина в топовые чемпионаты. Видимо, эта судьба будет ждать нигерийского форварда Эммануэля Денниса, который в 16 матчах забил уже шесть мячей.
Среди более опытных игроков стоит отметить Йорди Класси, поигравшего в Англии за «Саутгемптон». Голландцу всего 26 лет, поэтому списывать со счетов его не стоит. В «Брюгге» есть и возрастные игроки. Более того, за бельгийский клуб выступает 41-летний (!!) полузащитник Тимми Симмонс. В нынешнем сезоне ветеран принял участие в четырёх матчах. Разве стоит ещё вспоминать о возрасте Габулова?
Сайт "Брюгге" переход новичка из России отметил непривычным написанием фамилии Gaboelov
С лета 2017 года «Брюгге» возглавляет хорват Иван Леко. С 2014 года он работал в бельгийском чемпионате с разными клубами. В прошлом сезоне он помог «Сент-Трюйдену» сохранить место в Про-Лиге, после чего и получил шанс на работу в бельгийском гранде.
Что касается будущих конкурентов Владимира Габулова, то у экс-вратаря «Арсенала» будут хорошие шансы на превращение в игрока основы. «Брюгге» в нынешнем сезоне испытывает определённые трудности с вратарской позицией. В команде не было явного первого номера. 14 игр в воротах провёл 22-летний американец Итан Хорват. В пяти играх принял участие 34-летний француз Людовик Бутель. И четыре матча в свой актив записал 23-летний бельгиец Жулом Убер. Любопытно, что с Бутелем руководство «Брюгге» не стало продлевать контракт. Видимо, на Габулова в Бельгии серьёзно рассчитывают.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.