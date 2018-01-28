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Сын Ривалдо перешел в "Левски"

Сын знаменитого бразильского футболиста Ривалдо Ривалдинью перешел из бухарестского "Динамо" в "Левски", сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано до 2022 года.

В текущем сезоне Ривалдинью сыграл в 22 матчах во всех турнирах и забил 4 гола.
Теги: Левски Трансферы
Сегодня, 10:48
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:13) #
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Болеет за:
ЦСКА
они же вроде только недавно играли вместе за один бразильский клуб...а оказывается он успел в европу срулить


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Регистрация: 27.12.2010
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