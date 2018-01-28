Сын Ривалдо перешел в "Левски"

Сын знаменитого бразильского футболиста Ривалдо Ривалдинью перешел из бухарестского "Динамо" в "Левски", сообщает пресс-служба клуба.Соглашение рассчитано до 2022 года.В текущем сезоне Ривалдинью сыграл в 22 матчах во всех турнирах и забил 4 гола.