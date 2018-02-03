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"Тосно" и курский "Авангард" отменили контрольный матч

Контрольный матч между "Тосно" и "Авангардом" не состоится, информирует официальный сайт курской команды.

Сообщается, что встреча отменена по независящим от "Авангарда" причинам.

Ранее полузащитник "Тосно" Владимир Быстров сообщил, что его команда не планирует выходить на контрольный матч с "Авангардом" из-за долгов по зарплате.
Теги: Авангард Тосно
Сегодня, 11:09
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