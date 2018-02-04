"Брюгге" - "Шарлеруа" - 3:3: Владимир Габулов пропустил 13 мячей в пяти матчах

"Брюгге" сыграл вничью с "Шарлеруа" в домашнем матче 25-го тура чемпионата Бельгии - 3:3.Российский голкипер хозяев Владимир Габулов пропустил уже 13 мячей в пяти матчах.Чемпионат Бельгии25-й турИлаймааритра, 23 (0:1). Лимбомб, 25 (1:1). Хендрикс, 31 (1:2). Ванакен, 50 (2:2). Уэсли, 74 (3:2). Резаеи, 80 (3:3)."Брюгге": Габулов, Мехеле, Митрович, Кулс, Шольц, Вормер, Класи (Накамба, 62), Ванакен, Диаби (Фоссен, 77), Уэсли, Лимбомб (Томечак, 83).