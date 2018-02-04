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"Брюгге" - "Шарлеруа" - 3:3: Владимир Габулов пропустил 13 мячей в пяти матчах

"Брюгге" сыграл вничью с "Шарлеруа" в домашнем матче 25-го тура чемпионата Бельгии - 3:3.

Российский голкипер хозяев Владимир Габулов пропустил уже 13 мячей в пяти матчах.

Чемпионат Бельгии

25-й тур

"Брюгге" - "Шарлеруа" - 3:3

Голы: Илаймааритра, 23 (0:1). Лимбомб, 25 (1:1). Хендрикс, 31 (1:2). Ванакен, 50 (2:2). Уэсли, 74 (3:2). Резаеи, 80 (3:3).

"Брюгге": Габулов, Мехеле, Митрович, Кулс, Шольц, Вормер, Класи (Накамба, 62), Ванакен, Диаби (Фоссен, 77), Уэсли, Лимбомб (Томечак, 83).
Теги: Брюгге Габулов
Вчера, 22:32
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3
(1)
№3 Написал: werty1001 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:23) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Эстафету принял? Теперь всей страной будем голы Габулова считать?
Регистрация: 7.06.2007
№2 Написал: Spartak СССР (Вчера, 23:49) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
дырка
Регистрация: 6.04.2016
№1 Написал: mak Ломоносов (Вчера, 23:39) #
  • +1
  •  (3)
online

да сколько же можно! где защита епть
Регистрация: 9.04.2017
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