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Томас Ринкон продолжит выступления в "Торино".

"Торино" выкупил у "Ювентуса" права на полузащитника Томаса Ринкона, сообщает официальный сайт "бьянконери".

"Торино" выплатит "Ювентусу" 6 миллионов евро в течение трех лет.
Теги: Торино Ювентус Трансферы
Сегодня, 00:23
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