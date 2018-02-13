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Кларенс Зеедорф: рассчитывали на иной результат, но мы уверены в правильности своего пути

Новый главный тренер "Депортиво" Кларенс Зеедорф дал оценку поражению от "Бетиса" (0:1) в дебютном для себя матче чемпионата Испании.

"Матч получился тяжелым, соперник хорошо владел мячом. Будем делать акцент на положительных моментах в игре. Мы выглядели организованно и оставляли сопернику мало свободного пространства. Мы выглядели как единая команда, хорошо сражались, нужно продолжать в том же духе.

Конечно, рассчитывали на иной результат, но впереди нас ждут другие матчи. Мы уверены в правильности своего пути. Уже видны изменения в самоотдаче и настрое", – передает слова Зеедорфа Reuters.
Теги: Зеедорф Депортиво
Сегодня, 10:59
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№1 Написал: Motostrel (Сегодня, 11:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
не хочу показаться расистом, но из негров тренера как то не особо получаются


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дайте федуну поработать!
Регистрация: 17.06.2009 [жалоба]
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