Кларенс Зеедорф: рассчитывали на иной результат, но мы уверены в правильности своего пути

Новый главный тренер "Депортиво" Кларенс Зеедорф дал оценку поражению от "Бетиса" (0:1) в дебютном для себя матче чемпионата Испании."Матч получился тяжелым, соперник хорошо владел мячом. Будем делать акцент на положительных моментах в игре. Мы выглядели организованно и оставляли сопернику мало свободного пространства. Мы выглядели как единая команда, хорошо сражались, нужно продолжать в том же духе.Конечно, рассчитывали на иной результат, но впереди нас ждут другие матчи. Мы уверены в правильности своего пути. Уже видны изменения в самоотдаче и настрое", – передает слова Зеедорфа Reuters.