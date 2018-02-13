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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Кларенс Зеедорф: рассчитывали на иной результат, но мы уверены в правильности своего пути
Новый главный тренер "Депортиво" Кларенс Зеедорф дал оценку поражению от "Бетиса" (0:1) в дебютном для себя матче чемпионата Испании.
"Матч получился тяжелым, соперник хорошо владел мячом. Будем делать акцент на положительных моментах в игре. Мы выглядели организованно и оставляли сопернику мало свободного пространства. Мы выглядели как единая команда, хорошо сражались, нужно продолжать в том же духе.
Конечно, рассчитывали на иной результат, но впереди нас ждут другие матчи. Мы уверены в правильности своего пути. Уже видны изменения в самоотдаче и настрое", – передает слова Зеедорфа Reuters.
"Матч получился тяжелым, соперник хорошо владел мячом. Будем делать акцент на положительных моментах в игре. Мы выглядели организованно и оставляли сопернику мало свободного пространства. Мы выглядели как единая команда, хорошо сражались, нужно продолжать в том же духе.
Конечно, рассчитывали на иной результат, но впереди нас ждут другие матчи. Мы уверены в правильности своего пути. Уже видны изменения в самоотдаче и настрое", – передает слова Зеедорфа Reuters.
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