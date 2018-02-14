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"Зенит" отправился на игру с "Селтиком" без Бранислава Ивановича

"Зенита" отправился в Глазго на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с "Селтиком", информирует пресс-служба сине-бело-голубых. На игру отправились 22 футболиста.

Вратари: Андрей Лунёв, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин.

Защитники: Игорь Смольников, Денис Терентьев, Миха Мевля, Илья Скроботов, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Эмануэль Маммана.

Полузащитники: Далер Кузяев, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Дмитрий Плетнёв, Эмилиано Ригони.

Нападающие: Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз.
Теги: Зенит
Сегодня, 10:50
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№5 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 13:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Нужно рвать Селтик

Слесарь,когда ты так пишешь,зеня всегда обсерается.Пойди уже гайку заверни,что ли


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:30) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Нужно рвать Селтик


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 12:38) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ну всё,для Мандачини готова отмазка,в случае поражения!!!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
№2 Написал: safonas (Сегодня, 11:44) #
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  •  (1)

Цитата: Kolpino2
Чего с Иванычем? Вроде же в обще группе уже тренировался?

глаз же, он ни одной товарки не сыграл


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:13) #
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  •  (3)
online

Чего с Иванычем? Вроде же в обще группе уже тренировался?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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