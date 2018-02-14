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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Посольство России в Сербии оказывает помощь в связи со смертью болельщика ЦСКА в Белграде
Посольство России в Сербии оказывает помощь в связи со смертью болельщика ЦСКА в Белграде
"Зенит" отправился на игру с "Селтиком" без Бранислава Ивановича
"Зенита" отправился в Глазго на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с "Селтиком", информирует пресс-служба сине-бело-голубых. На игру отправились 22 футболиста.
Вратари: Андрей Лунёв, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин.
Защитники: Игорь Смольников, Денис Терентьев, Миха Мевля, Илья Скроботов, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Эмануэль Маммана.
Полузащитники: Далер Кузяев, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Дмитрий Плетнёв, Эмилиано Ригони.
Нападающие: Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз.
Вратари: Андрей Лунёв, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин.
Защитники: Игорь Смольников, Денис Терентьев, Миха Мевля, Илья Скроботов, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Эмануэль Маммана.
Полузащитники: Далер Кузяев, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Дмитрий Плетнёв, Эмилиано Ригони.
Нападающие: Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз.
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