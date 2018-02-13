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Денис Глушаков: мои удары не нуждаются в пит-стопах! (фото)

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков сравнил свой удар со скоростью болида "Формулы-1".

"Что быстрее: скорость полета удара Дениса Глушакова или машина "Формулы-1"? Одно могу заявить с уверенность, мои удары не нуждаются в пит-стопах!

А если серьезно, то приглашаю всех в Сочи на "Автодром". Смотрите футбол и гоняйте по трассе "Формулы-1"!" – написал Глушаков в Инстаграме.

Что быстрее: скорость полета удара Дениса Глушакова или машина Формулы 1?)) Одно могу заявить с уверенность, мои удары не нуждаются в пит-стопах! ??? А если серьезно, то приглашаю всех в Сочи на «Автодром». Смотрите футбол и гоняйте по трассе Формулы 1! @sochiautodrom #глушаков #автодром #автодромсочи #футбол #формула1 #формула1сочи #avto #авто #лукойл #сочи #genesis #glushakov #sport #футбол #soshi #lukoil #repost #спорт #краснобелые #спартак #москва #россия #трасса #гонки #команда #avtodrom #гонки #фото#formula1#гранпри#formula1sport

A post shared by Denis Glushakov (@glushak8) on

Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 10:53
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11
(6)
№11 Написал: avlasov1981 С-Пб (Сегодня, 13:28) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кокаинум
Хульквернись(с) А тунца лососнуть от Динамо СПб за счет аргентинцев - в счет? А лососнуть тунца мимо зоны ЛЧ за счет цыгана - в счет?
Убогие бестолковые бомжи-рыбоеды


Хватит мусолить игру с Динамо ( 80 минут вдесятером играли), а про ЛЧ свинарне лучше вообще не заикаться (вы из группы последний раз в прошлом веке выходили, КАРЛ, В ПРОШЛОМ, ПЛЯТЬ, ВЕКЕ). P.S. Дениска забыл как с кубком на фоне Петровского фоткался, а потом пять раз мяч из сетки доставал, опять на те же грабли наступает laughing laughing
Регистрация: 16.04.2016 [жалоба]
№10 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 12:06) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Хороший парень-капитан, твои удары нуждаются не в пит-стопах, а в точности! Попадаешь больше по случаю, хвастунишка!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:56) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: sssh53
Сначала добись хоть чего-то как игрок, а потом языком трепи. Чемпионство за счет бразильцев не в счет

Лучший футболист сезона в РФПЛ — : 2016/17
Лауреат национальной премии РФС «33 лучших игрока сезона» — (4):
2011/12 (№ 2), 2012/13 (№ 3), 2013/14 (№ 3), 2016/17 (№ 1).
Член Клуба Игоря Нетто: 2017
Лучший футболист месяца чемпионата России по футболу — (1): ноябрь-декабрь 2016

А ты кто есть?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№8 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 11:51) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Аахахахаахах
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№7 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 11:35) #
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Первый парень в мухосранске.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№6 Написал: Кокаинум (Сегодня, 11:26) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Drugs
В прошлом сезоне эти удары принесли немало очков, в этом пока не так результативно.

С тереком - и с туляками - уже 6 очков smirk

Цитата: sssh53
Чемпионство за счет бразильцев не в счет

Хульквернись(с) А тунца лососнуть от Динамо СПб за счет аргентинцев - в счет? А лососнуть тунца мимо зоны ЛЧ за счет цыгана - в счет?
Убогие бестолковые бомжи-рыбоеды


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Вильгельм Коктейль - не попадает с метра в цель
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№5 Написал: Drugs Москва (Сегодня, 11:19) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
В прошлом сезоне эти удары принесли немало очков, в этом пока не так результативно.


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<C> only
Регистрация: 20.10.2007 [жалоба]
№4 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 11:15) #
  • -5
  •  (17)
online

Сначала добись хоть чего-то как игрок, а потом языком трепи. Чемпионство за счет бразильцев не в счет
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№3 Написал: JaapStam JaapStam (Сегодня, 11:11) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Хорошое фото
Регистрация: 14.12.2015 [жалоба]
№2 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 11:03) #
  • -10
  •  (20)
Болеет за:
«Рубин»
звезда, ёптыть...всея подрязанщины.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:57) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
хватит пи3деть..
сначала баскам пару положи, потом позировать будешь..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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