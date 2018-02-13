Денис Глушаков: мои удары не нуждаются в пит-стопах! (фото)

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков сравнил свой удар со скоростью болида "Формулы-1"."Что быстрее: скорость полета удара Дениса Глушакова или машина "Формулы-1"? Одно могу заявить с уверенность, мои удары не нуждаются в пит-стопах!А если серьезно, то приглашаю всех в Сочи на "Автодром". Смотрите футбол и гоняйте по трассе "Формулы-1"!" – написал Глушаков в Инстаграме.