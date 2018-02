Денис Глушаков: мои удары не нуждаются в пит-стопах! (фото)

Что быстрее: скорость полета удара Дениса Глушакова или машина Формулы 1?)) Одно могу заявить с уверенность, мои удары не нуждаются в пит-стопах! ??? А если серьезно, то приглашаю всех в Сочи на «Автодром». Смотрите футбол и гоняйте по трассе Формулы 1! @sochiautodrom #глушаков #автодром #автодромсочи #футбол #формула1 #формула1сочи #avto #авто #лукойл #сочи #genesis #glushakov #sport #футбол #soshi #lukoil #repost #спорт #краснобелые #спартак #москва #россия #трасса #гонки #команда #avtodrom #гонки #фото#formula1#гранпри#formula1sport

