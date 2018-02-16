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Курский "Авангард" подписал воспитанника "Спартака" и участника Лиги чемпионов

Полузащитник "Ростова" Игорь Киреев переходит в "Авангард", передает "Матч ТВ". Контракт с футболистом будет рассчитан до конца сезона, рассказал спортивный директор клуба из Курска Антон Воронцов.

Киреев – уроженец Курской области и воспитанник московского "Спартака". Ранее выступал за "Амкар" и "Ростов". В составе дончан он дебютировал в Лиге чемпионов, сыграв против мадридского "Атлетико". По информации источника, 25-летний игрок покинул "Ростов" в статусе свободного агента.
Теги: Авангард Трансферы Киреев
Сегодня, 11:32
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