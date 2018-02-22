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"Зенит" сыграет в лазурной форме, "Селтик" - в зелено-белой

Стала известна форма команд на матч 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" - "Селтик". Петербуржцы сыграют в лазурной экипировке, а шотландцы - в зелено-белой.

Игра начнется сегодня в 21:00 мск на стадионе "Санкт-Петербург".

Теги: Зенит
Сегодня, 11:31
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№14 Написал: Clover (Сегодня, 13:38) #
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Цитата: Пивовед
весьма символично, что бомжворотчик сегодня в уринном.

Наше дело телячье - обоссался и стой smile


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Болотный! Пошел наху...льк!!
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№13 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Clover
Цитата: Пивовед
сцуко, бомжа за версту видно...
даже цвет у бакланотерпил - бачковый, цвет горловины мусорки,
Лаз УРНЫ-й .
laughing

Зря форму кипера сзади не показали - там, поди, еще и коричневое пятно, для ориентира, как принято в Бачкортостане laughing


весьма символично, что бомжворотчик сегодня в уринном.
smile


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№12 Написал: Clover (Сегодня, 13:27) #
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Цитата: Kolpino2
Пидор-ка то тоже сразу видно.

У тебя фаер торчит smile Вот и палишся


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Болотный! Пошел наху...льк!!
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№11 Написал: Manchester United (Сегодня, 13:26) #
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Болеет за:
«МЮ»
бомжей хоть во что переодень они все равно останутся бомжами smile
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№10 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:18) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Пидор-ка то тоже сразу видно. Ну заипали же.


ну так возьми отпуск, что ли..
передохнИ,подлечись, подштопайся..
smile

Цитата: Сибирячок
Голубой цвет, голубой. Зачем себя и людей обманывать? Сине-бело-голубые , хэй, хэй. Это кто кричал?


это не они.
это им подкрикнули.
smile


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№9 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:35) #
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Цитата: Пивовед
сцуко, бомжа за версту видно...
даже цвет у бакланотерпил - бачковый, цвет горловины мусорки,
Лаз УРНЫ-й .

Пидор-ка то тоже сразу видно. Ну заипали же. Сходи на стадион, погляди, как дамы на мужиков глядят. Не пойдешь?! Ну дык правильно, глаза когтишками за ***ство выцарапают.
P.S. Болельщикам Спартака респект и удачи. уродам, что типа ваши из Сибири или Калининграда - толстой елды, пущай успокоятся.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№8 Написал: Clover (Сегодня, 12:11) #
  • -1
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Цитата: Пивовед
сцуко, бомжа за версту видно...
даже цвет у бакланотерпил - бачковый, цвет горловины мусорки,
Лаз УРНЫ-й .
laughing

Зря форму кипера сзади не показали - там, поди, еще и коричневое пятно, для ориентира, как принято в Бачкортостане laughing


--------------------
Болотный! Пошел наху...льк!!
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:10) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Голубой цвет, голубой. Зачем себя и людей обманывать? Сине-бело-голубые , хэй, хэй. Это кто кричал?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№6 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 12:04) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
бомжи - бакланы совсем рухнулись провести подготовку в италии перед домашнем матче в питере joy
Регистрация: 18.03.2012 [жалоба]
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:57) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Сегодня вторая серия порно?


да кому интересны ваши результаты в европе ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№4 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 11:50) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Лаз УРНЫ-й .

не, ну почему родной голубой цвет замусоливают?!
это ж как от рождения фамилия, что, стыдитесь, немытые?!
СБГ - же, сине-бело-голубые паредасты! smirk


--------------------
Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013 [жалоба]
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:50) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цвет настоящего лазурного неба


какое отношение имеет лаз- уринный бомж к небу ?
как бы вы ни пыжились, ущербы, обиженно меняющие в программке символику соперника, вам не удастся испоганить небо вашими ссальными мордами.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:44) #
  • -3
  •  (15)

Цитата: Пивовед
сцуко, бомжа за версту видно...
даже цвет у бакланотерпил - бачковый, цвет горловины мусорки,
Лаз УРНЫ-й .

Цвет настоящего лазурного неба. А у этих цвет течки , 0-7 оттраханные )) Сегодня вторая серия порно?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:35) #
  • +2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
сцуко, бомжа за версту видно...
даже цвет у бакланотерпил - бачковый, цвет горловины мусорки,
Лаз УРНЫ-й .
laughing


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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