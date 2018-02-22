"Зенит" сыграет в лазурной форме, "Селтик" - в зелено-белой

Стала известна форма команд на матч 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" - "Селтик". Петербуржцы сыграют в лазурной экипировке, а шотландцы - в зелено-белой.Игра начнется сегодня в 21:00 мск на стадионе "Санкт-Петербург".