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"Спартак" в гостях обыграл "Атлетик", но вылетел из Лиги Европы

"Спартак" одержал победу над "Атлетиком" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы - 2:1. Однако в следующий раунд прошли "баски" благодаря победе в Москве со счетом 3:1.

Лига Европы

1/16 финала

Матч 1 - 3:1

"Атлетик" – "Спартак" 1:2

Голы: Адриано, 44, Этчейта, 61, Мельгарехо, 85

"Атлетик": Эррерин, Лекуэ, Саборит, Ерай, Этчейта, де Маркос, Итурраспе, Рико, (Сан-Хосе, 56), Рауль Гарсия, (Адурис, 83), Сусаета, Уильямс, (Кордоба, 90+2).

"Спартак": Селихов, Комбаров, Боккетти, Таски, (Кутепов, 10), Ещенко, Глушаков, Пашалич, (Мельгарехо, 73), Зобнин, Ханни, (Зе Луиш, 62), Промес, Адриано.

Предупреждения: Боккетти, 33, Ещенко, 68, Глушаков, 81, Сан-Хосе, 86, Адурис, 90+2, Комбаров, 90+2
Теги: Атлетик Спартак
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№75 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 02:24) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Антуан Грейцман
На секундочку, Севилью обыграл, а это почти Валенсия, а Валенсия почти Атлетико, а там и до Вильяма нашего Шекспира замахнуться недалеко.


Красавчик!!! КрасавЭлло!!! Мёнхенгладбах это почти (ну почти фактически) Дортмунд ... ну Боруссия ведь, а Боруссия почти Бавария. Нормально? А ещё можно Боруссия если без бо, фактически руссия, да чего там Россия. Но тут я как бЭ продолжать не буду, а то и до этруссков дойдём. Ограничимся футболом?


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007 [жалоба]
№74 Написал: краневутер (Сегодня, 02:22) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Ghostbuster
3

нет,дебил.я сказал 4 добавили ,из них 3 не играли.если твою мать ипало полгорода и не ясно от кого такой высерок жеребёнок как ты родился,это не значит ,что тебе это даёт право выёбываться в интернете.тяжело тебе наверно.в школе дразнят,да?
Регистрация: 28.01.2018 [жалоба]
№73 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 02:07) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
КАМАЗ
А я вот думаю, Спартак не обосрался.

Был в Лиге чемпионов, между прочим там выиграл, кто забыл.

На секундочку, Севилью обыграл, а это почти Валенсия, а Валенсия почти Атлетико, а там и до Вильяма нашего Шекспира замахнуться недалеко.

А Ливерпулю проиграли, исходя из турнирной ситуации - играли на победу, в атаку, кто не понимает?

А Атлетик - не ровня, чего тут обсуждать? Даже и интереса не было.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№72 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:56) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Mitrich
Ну так о чем спор? Я ведь никогда не засирал ваш клуб, клоунов от кб - так это святое дело, у вас кстати так же..)


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Ахаха , заткнись чудо smile
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№71 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 01:49) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Riders1990
Если Зенит не протупит,как Спартак в Москве,то спокойно пройдет Атлетик.Достаточно сыграть как сегодня с Селтиком


Ну так о чем спор? Я ведь никогда не засирал ваш клуб, клоунов от кб - так это святое дело, у вас кстати так же..)


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007 [жалоба]
№70 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 01:47) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Riders1990
Цитата: Mitrich
Лейся, лейся говно. Место оно для этого. От себя добавлю 14-я команда Испании на данный момент (гранд или нет каждый решает сам ... подозреваю для мясных дурных болел соперник крут)

Бильбао 33 в рейтинге фифа,если судить по нему то нам достался более сильный соперник,чем другим нашим клубам.Другой вопрос что последние команды Испании мы должны проходить без вопросов.

Ну когда единственные, кто из российских команд обделался, только и остаётся валить на рейтинг))
Зенит на 17-м месте, согласно рейтингу, и? Обыгрываете же столь величайшую команду))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№69 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 01:45) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Mitrich
Возможно ты меня не совсем правильно понял. Я не хотел глумиться над Спартаком, это был глум над вашими адептами.
Но согласись Атлетик даже близко не Атлетико. Желаю что б Зениту в следующем туре достался ваш соперник. Ну а там и будет понятно, то ли я ни фига не понимаю, толи ... .,

Если Зенит не протупит,как Спартак в Москве,то спокойно пройдет Атлетик.Достаточно сыграть как сегодня с Селтиком)


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№68 Написал: Loko_ NN (Сегодня, 01:45) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Бесит когда так тянут время и судья не компенсирует - это подленько.


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тыц тыц ай на нэ!
Регистрация: 9.03.2011 [жалоба]
№67 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 01:41) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sever8689
Отстаньте от Кутепова парень играет нормально а вот Комбарова, Глушакова Ещенко гнать сраной метлой где своя молодежь ?Карера по моему ерундой занимается

не просто ерундой, а от него в последнее время за километр несет непрофессионализмом.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№66 Написал: Manchester United (Сегодня, 01:41) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: dryhnozaurus
Обосрался не Спартак, обосрался лично ты и такие же дебилы как ты. Все остальные вышли. И все болели друг за друга - спасибо спартачам за добрые слова, кони, питерцы, все за всех болели. Жаль, что так много дебилов...

дебил это ты,вечно срущий на ветках Спартака,да мне хоть вы там в десна все пережахайтесь,тупое стадо,за кого хочу за того и болею,это дело личное
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№65 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 01:40) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Riders1990
Бильбао 33 в рейтинге фифа,если судить по нему то нам достался более сильный соперник,чем другим нашим клубам.


Возможно ты меня не совсем правильно понял. Я не хотел глумиться над Спартаком, это был глум над вашими адептами.
Но согласись Атлетик даже близко не Атлетико. Желаю что б Зениту в следующем туре достался ваш соперник. Ну а там и будет понятно, то ли я ни фига не понимаю, то ли ...


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007 [жалоба]
№64 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 01:39) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: valerman40
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: valerman40
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
да... если бы не глупость Карреры, могли пройти Атлетик! увы... мало опытный и упрямый специалист допускает много роковых ошибок... остается надеяться, что в кубке России он их не допустит!
ps на хера готовится в Сочи, если следующую важнейшую игру играть на мерзлом поле в Самаре!? он забыл, как Спартак там Крылья возили и обыграли с крупным счетом в чемпионском сезоне!??

Каррера, как и Ребров похоронили Спартак в еврокубках.

увы... но сейчас это к лучшему! вылетели, но достойно 4-3 проиграв в один мяч. просто с такой обороной в еврокубках делать не чего! надеюсь до Федуна и Карреры это дойдет теперь и летом Кутепов, Таски, Боккети, а также Комбаров и Ещенко уйдут! нужны новые хорошие защитники и в центр и на фланги! с этими ребятами в еврокубках делать не чего, только позориться!

согласен с тобой. Края давно пора менять. В центр надо брать мастеровитого защитника, наши только на подхвате, да и то ложают. Пугает, что во 2 тайме подсели физически.

пока у нас Урбано функционалкой занимается, так и будет! еще и масса травм нелепых и крестов и мышечных будет! гнать его нужно из Спартака вслед за нутриционисткой и поваром-макаронником! и возвращать испанца, который отвечал за физику в чемпиоском сезоне, когда мы всех физикой ф концовках давили! его ещё Аленичев брал в Спартак!

согласен с тобой. Каррера понавез неизвестно кого из своих. экспериментатор хренов. По мне так Пилипчук, если ему не мешать, вполне способен заменить макаронника. А по хорошему, на месте Федуна, отправил бы весь спартаковский менеджмент на стажировку в Шахтер. Из года в год выходит в плей оф ЛЧ, трансферы практически всегда в десятку. Нашим учится и учится.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№63 Написал: Manchester United (Сегодня, 01:38) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Ghostbuster
Недолго хрюкать вам осталось. Движение свинарни вниз уже идёт

вам с пятого места виднее sweat_smile
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№62 Написал: Black Fox (Сегодня, 01:38) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mikelo73
конечно хороший когда своей команде привозит голы в створ ворот...пусть продолжает в том же духе

Кутепов хороший blush


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
№61 Написал: Sever8689 Владимир (Сегодня, 01:38) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Отстаньте от Кутепова парень играет нормально а вот Комбарова, Глушакова Ещенко гнать сраной метлой где своя молодежь ?Карера по моему ерундой занимается
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№60 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:37) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Mitrich
Это да. Дико не повезло твоим папе с мамой. Хотя я их даже и представить не могу ... а вдруг повезло.

Ну а что от тебя ждать баран
ты же выкидыш сраный два слова не в состоянии связать
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№59 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 01:37) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Manchester United
Цитата: Юлий Цезарь
и ни одного сухаря

зато у Акинфеева 3 сухаря в жопе после дерби,и полная авоська в ЛЧ,антирекорд на веки вечные,Спартак действующий чемпион,а вы как говно в проруби болтаетесь в говночашке,лузеры пятиместные smile

подожди, ты, как горлопанистый болела клуба пишешь это, сутулясь от того, что штаны распирает дерьмо? Ну как можно обосрамшись писать такую ересь... Обосрался не Спартак, обосрался лично ты и такие же дебилы как ты. Все остальные вышли. И все болели друг за друга - спасибо спартачам за добрые слова, кони, питерцы, все за всех болели. Жаль, что так много дебилов...
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№58 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 01:33) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Black Fox,
конечно хороший когда своей команде привозит голы в створ ворот...пусть продолжает в том же духе flushed
Регистрация: 18.03.2012 [жалоба]
№57 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 01:33) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Mitrich
Лейся, лейся говно. Место оно для этого. От себя добавлю 14-я команда Испании на данный момент (гранд или нет каждый решает сам ... подозреваю для мясных дурных болел соперник крут)

Бильбао 33 в рейтинге фифа,если судить по нему то нам достался более сильный соперник,чем другим нашим клубам.Другой вопрос что последние команды Испании мы должны проходить без вопросов.


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№56 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 01:32) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: valerman40
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
да... если бы не глупость Карреры, могли пройти Атлетик! увы... мало опытный и упрямый специалист допускает много роковых ошибок... остается надеяться, что в кубке России он их не допустит!
ps на хера готовится в Сочи, если следующую важнейшую игру играть на мерзлом поле в Самаре!? он забыл, как Спартак там Крылья возили и обыграли с крупным счетом в чемпионском сезоне!??

Каррера, как и Ребров похоронили Спартак в еврокубках.

увы... но сейчас это к лучшему! вылетели, но достойно 4-3 проиграв в один мяч. просто с такой обороной в еврокубках делать не чего! надеюсь до Федуна и Карреры это дойдет теперь и летом Кутепов, Таски, Боккети, а также Комбаров и Ещенко уйдут! нужны новые хорошие защитники и в центр и на фланги! с этими ребятами в еврокубках делать не чего, только позориться!

согласен с тобой. Края давно пора менять. В центр надо брать мастеровитого защитника, наши только на подхвате, да и то ложают. Пугает, что во 2 тайме подсели физически.

пока у нас Урбано функционалкой занимается, так и будет! еще и масса травм нелепых и крестов и мышечных будет! гнать его нужно из Спартака вслед за нутриционисткой и поваром-макаронником! и возвращать испанца, который отвечал за физику в чемпиоском сезоне, когда мы всех физикой ф концовках давили! его ещё Аленичев брал в Спартак!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№55 Написал: Ghostbuster (Сегодня, 01:31) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Manchester United,
Недолго хрюкать вам осталось. Движение свинарни вниз уже идёт smile
Регистрация: 19.02.2018 [жалоба]
№54 Написал: Manchester United (Сегодня, 01:29) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Юлий Цезарь
и ни одного сухаря

зато у Акинфеева 3 сухаря в жопе после дерби,и полная авоська в ЛЧ,антирекорд на веки вечные,Спартак действующий чемпион,а вы как говно в проруби болтаетесь в говночашке,лузеры пятиместные smile
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№53 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 01:28) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: valerman40
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
да... если бы не глупость Карреры, могли пройти Атлетик! увы... мало опытный и упрямый специалист допускает много роковых ошибок... остается надеяться, что в кубке России он их не допустит!
ps на хера готовится в Сочи, если следующую важнейшую игру играть на мерзлом поле в Самаре!? он забыл, как Спартак там Крылья возили и обыграли с крупным счетом в чемпионском сезоне!??

Каррера, как и Ребров похоронили Спартак в еврокубках.

увы... но сейчас это к лучшему! вылетели, но достойно 4-3 проиграв в один мяч. просто с такой обороной в еврокубках делать не чего! надеюсь до Федуна и Карреры это дойдет теперь и летом Кутепов, Таски, Боккети, а также Комбаров и Ещенко уйдут! нужны новые хорошие защитники и в центр и на фланги! с этими ребятами в еврокубках делать не чего, только позориться!

согласен с тобой. Края давно пора менять. В центр надо брать мастеровитого защитника, наши только на подхвате, да и то ложают. Пугает, что во 2 тайме подсели физически.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№52 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 01:28) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Дико повезло


Это да. Дико не повезло твоим папе с мамой. Хотя я их даже и представить не могу ... а вдруг повезло.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007 [жалоба]
№51 Написал: Black Fox (Сегодня, 01:26) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mikelo73
ну кутепов поучаствовал во всех четырех мяча в ворота спартака. каррера почаще надо ставить в основу мясных.

Кутепов хороший.


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
№50 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 01:25) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
да... если бы не глупость Карреры, могли пройти Атлетик! увы... мало опытный и упрямый специалист допускает много роковых ошибок... остается надеяться, что в кубке России он их не допустит!
ps на хера готовится в Сочи, если следующую важнейшую игру играть на мерзлом поле в Самаре!? он забыл, как Спартак там Крылья возили и обыграли с крупным счетом в чемпионском сезоне!??

Каррера, как и Ребров похоронили Спартак в еврокубках.

увы... но сейчас это к лучшему! вылетели, но достойно 4-3 проиграв в один мяч. просто с такой обороной в еврокубках делать не чего! надеюсь до Федуна и Карреры это дойдет теперь и летом Кутепов, Таски, Боккети, Петкович, а также Комбаров и Ещенко уйдут! нужны новые хорошие защитники и в центр и на фланги! с этими ребятами в еврокубках делать не чего, только позориться!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№49 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 01:24) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
ну кутепов поучаствовал во всех четырех мяча в ворота спартака. каррера почаще надо ставить в основу мясных.
Регистрация: 18.03.2012 [жалоба]
№48 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:23) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Mitrich
Лейся, лейся говно. Место оно для этого. От себя добавлю 14-я команда Испании на данный момент (гранд или нет каждый решает сам ... подозреваю для мясных дурных болел соперник крут) поимела чемпиона России. Ну и нах говночашка и впрямь. Тут кого обыгрывать то ... Дортмунд, Милан, Арсенал?? Нах надо, не соперники, подайте ЧР. А там ЛЧ, Вот там соперники, там есть кому и чего показать там есть что выйграть. Гы.


Дебилоид, где она поимела??? В каком месте??? Дико повезло в Москве Если ты это дебил не понял, иди на вырезано-->вырезано чмо
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№47 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 01:23) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Дарко Панчев
О встрече с Атлетиком в 1/8 мечтают и Локо, и Зенит, и ЦСКА. Потому что знают, что это будет самый легкий соперник, которого они точно пройдут...

нет, я бы лично хотел киевлян, но с ними разведут. Там есть еще Зальцбург и Плезень, но те костьми лягут. А так - да пофиг. По здравому смыслу надо французов - Марсель, и драть их так-же две игры подряд. Чтоб в топ-5 чемпионатов была не Франция, а нефутбольная наша страна.
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№46 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 01:20) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
да... если бы не глупость Карреры, могли пройти Атлетик! увы... мало опытный и упрямый специалист допускает много роковых ошибок... остается надеяться, что в кубке России он их не допустит!
ps на хера готовится в Сочи, если следующую важнейшую игру играть на мерзлом поле в Самаре!? он забыл, как Спартак там Крылья возили и обыграли с крупным счетом в чемпионском сезоне!??

Каррера, как и Ребров похоронили Спартак в еврокубках.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
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