Полицейский в Бильбао скончался от инфаркта

Стала известна причина смерти полицейского 22 февраля во время беспорядков перед ответным матчем 1/16 финала между "Атлетиком" и "Спартаком", сообщает Marca.Полицейский перенес инфаркт. Он был экстренно доставлен в больницу, но врачи не смогли его реанимировать.