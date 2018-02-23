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Полицейский в Бильбао скончался от инфаркта

Стала известна причина смерти полицейского 22 февраля во время беспорядков перед ответным матчем 1/16 финала между "Атлетиком" и "Спартаком", сообщает Marca.

Полицейский перенес инфаркт. Он был экстренно доставлен в больницу, но врачи не смогли его реанимировать.
Теги: Спартак Атлетик
Сегодня, 01:21
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№5 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 01:40) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: s.o.b.
Цитата: dryhnozaurus
Я не буду стебаться, но вообще это пипец. Они там про медкомиссии хоть что-то слышали?

О медкомиссиях в Испании я не знаю ровным счетом ничего...
А вот в России...))

ну и хоть о ком то умершем во время мероприятий по охране общественного порядка от инфаркта ты что-нибудь слышал? или пукнул и в кусты?
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№4 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 01:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Светлая память стражу Европейского порядка.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
№3 Написал: s.o.b. (Сегодня, 01:32) #
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Болеет за:
КАМАЗ
Цитата: dryhnozaurus
Я не буду стебаться, но вообще это пипец. Они там про медкомиссии хоть что-то слышали?

О медкомиссиях в Испании я не знаю ровным счетом ничего...
А вот в России...))
Регистрация: 16.09.2010 [жалоба]
№2 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 01:30) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Я не буду стебаться, но вообще это пипец. Они там про медкомиссии хоть что-то слышали?
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 01:24) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
ну хоть не завалили
царство небесное, конечно


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
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