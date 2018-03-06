Н'голо Канте потерял сознание на тренировке перед матчем с "Манчестер Сити"

Полузащитник "Челси" Н'голо Канте потерял сознание на тренировке перед матчем 29-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити", сообщает The Telegraph.После этого инцидента Канте был отправлен в больницу и обследование не выявило у игрока никаких проблем с сердцем. Француз пропустил встречу по решению тренерского штаба.