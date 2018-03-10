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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Тихонов: если бы перед "Спартаком" поле не открывали, оно бы не помёрзло и было зеленее
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов после победного матча против «Тюмени» (2:0) не разделил претензий коллеги Владимира Маминова по судейству, рассказал о новичках команды и предстоящем матче с конкурентом по таблице «Оренбургом», передаёт корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
– Во-первых, хочу поблагодарить работников нашего клуба, которые уже месяц ценой героических усилий делают это поле. Оно было бы гораздо зеленее, если бы его не открывали на 5 часов перед «Спартаком» – оно всё помёрзло. Все ребята сказали спасибо. Конечно, оно весеннее, тяжёлое, вылетает. Поэтому в каких-то эпизодах игра не смотрелась.
Было очень много фолов со стороны «Тюмени». Поэтому я не понимаю, чем недоволен главный тренер команды «Тюмени». Судейство сегодня было нормальным. На таких полях всегда бывает много борьбы, со стороны «Тюмени» её было гораздо больше.
В таких условиях забитые мячи сильно влияют на команду психологически. В хороший футбол особо не поиграешь, но мы пытались это делать. Получалось в каких-то моментах. Конечно, сваливать всё на поле неправильно, соперник тоже выглядел неплохо, но очень тяжело обыгрывать команду, которая играет 5-4-1. Мы посмотрели, как они играли ранее, сделали выводы, но 9 человек в обороне и две линии очень тяжело вскрывать. В такой ситуации на первый план выходят стандарты. Она нам не сильно удалась. Но я очень рад, что ребята дотерпели и забили голы. Также я благодарю всех болельщиков, которые пришли на стадион и поддерживали нас в этом матче. Не каждый придёт при «минус 10» на стадион поддержать команду. Все ждут комфортных условий. Надеюсь, скоро они будут. На «Оренбург» болельщиков придёт больше.
– Знали ли игроки о поражении «Оренбурга»?
– Думаю, все знали об этом. Но если мы будем смотреть на конкурентов и сами не будем выигрывать, то это всё бесполезно. Мы и ребятам говорили, чтобы они не обращали внимания и делали свою работу.
– По опасным ударам «Тюмень» даже превзошла «Крылья», почему соперник получил столько шансов?
– Когда команда обороняется 5-4-1 и имеет быстрых футболистов, то игра на контратаках – самое простое. Самое сложное – вскрыть команду, когда она стоит сзади. Когда Моуринью начал так делать, все начали называть это автобусом. В быструю атаку играть легче, отсюда у «Тюмени» были моменты, полумоменты.
Мы пропустили пару атак, но перестроились и затем больше адаптировались к полю. Мы давно на таком поле не играли: тренируемся на синтетике, а это совсем другое. Мы бы тоже хотели играть на ровной синтетике, но у нас её нет. Поэтому нам где-то лучше удавался футбол с «Динамо» в Санкт-Петербурге. Потому что было ровно и земля не прилипала. А когда ты тренируешься на одном поле, а выходишь играть на другое, нужно время для адаптации. «Тюмень» адаптировалась побыстрее.
– Насколько понимают и выполняют ваши требования новички, насколько удовлетворены тем, что команда зимой взяла по игроку в каждую линию?
– По адаптации к футболистам нет вопросов. За место в составе нужно бороться. Допустим, Соболев в прошлой игре забил гол, был активен, хоть мы из-за него и пропустили. На данный момент он заслужил место в составе. По Бурлаку вопросов нет – это игрок уровня премьер-лиги, он встал на своё место и играет.
К Кулику тоже никаких вопросов, он работает. Но на таком тяжелом поле ему было бы тяжело выходить при таком счете и развитию игры. Он игрок техничный, умный, ему нужно немножечко другое поле.
– Теперь схему с 4 защитниками будет постоянной для команды?
– Мы все сборы играли 4-4-2, затем стали готовиться к «Спартаку» и её поменяли. Когда ты тренируешь на протяжении 2 недель одну схему, потом выходить с другой сложно. Поэтому в Петербурге мы ничего не меняли, а сегодня применили более зрелищную и атакующую 4-4-2. Всё зависит от команды, которая против тебя играет. Хорошо, что у нас есть разные схемы, будем третью разрабатывать.
– Нет опасений, что на «Сибирь» игроки будут выходить с мыслями о предстоящей игре с «Оренбургом»?
– Нет, для нас каждая игра сейчас решающая. Но с «Оренбургом» у нас Соболев и Ланин уезжают в молодёжную сборную, для нас это потери, игроки основного состава. Перед прошлой игрой с «Оренбургом» Ланин уезжал в сборную, стечение обстоятельств. Мы не можем не отпускать. Нам приходится подстраиваться. Те ребята, которые выйдут, должны доказывать, что они лучше, что соответствуют основному составу. Миримся с этим и идём дальше.
– Во-первых, хочу поблагодарить работников нашего клуба, которые уже месяц ценой героических усилий делают это поле. Оно было бы гораздо зеленее, если бы его не открывали на 5 часов перед «Спартаком» – оно всё помёрзло. Все ребята сказали спасибо. Конечно, оно весеннее, тяжёлое, вылетает. Поэтому в каких-то эпизодах игра не смотрелась.
Было очень много фолов со стороны «Тюмени». Поэтому я не понимаю, чем недоволен главный тренер команды «Тюмени». Судейство сегодня было нормальным. На таких полях всегда бывает много борьбы, со стороны «Тюмени» её было гораздо больше.
В таких условиях забитые мячи сильно влияют на команду психологически. В хороший футбол особо не поиграешь, но мы пытались это делать. Получалось в каких-то моментах. Конечно, сваливать всё на поле неправильно, соперник тоже выглядел неплохо, но очень тяжело обыгрывать команду, которая играет 5-4-1. Мы посмотрели, как они играли ранее, сделали выводы, но 9 человек в обороне и две линии очень тяжело вскрывать. В такой ситуации на первый план выходят стандарты. Она нам не сильно удалась. Но я очень рад, что ребята дотерпели и забили голы. Также я благодарю всех болельщиков, которые пришли на стадион и поддерживали нас в этом матче. Не каждый придёт при «минус 10» на стадион поддержать команду. Все ждут комфортных условий. Надеюсь, скоро они будут. На «Оренбург» болельщиков придёт больше.
– Знали ли игроки о поражении «Оренбурга»?
– Думаю, все знали об этом. Но если мы будем смотреть на конкурентов и сами не будем выигрывать, то это всё бесполезно. Мы и ребятам говорили, чтобы они не обращали внимания и делали свою работу.
– По опасным ударам «Тюмень» даже превзошла «Крылья», почему соперник получил столько шансов?
– Когда команда обороняется 5-4-1 и имеет быстрых футболистов, то игра на контратаках – самое простое. Самое сложное – вскрыть команду, когда она стоит сзади. Когда Моуринью начал так делать, все начали называть это автобусом. В быструю атаку играть легче, отсюда у «Тюмени» были моменты, полумоменты.
Мы пропустили пару атак, но перестроились и затем больше адаптировались к полю. Мы давно на таком поле не играли: тренируемся на синтетике, а это совсем другое. Мы бы тоже хотели играть на ровной синтетике, но у нас её нет. Поэтому нам где-то лучше удавался футбол с «Динамо» в Санкт-Петербурге. Потому что было ровно и земля не прилипала. А когда ты тренируешься на одном поле, а выходишь играть на другое, нужно время для адаптации. «Тюмень» адаптировалась побыстрее.
– Насколько понимают и выполняют ваши требования новички, насколько удовлетворены тем, что команда зимой взяла по игроку в каждую линию?
– По адаптации к футболистам нет вопросов. За место в составе нужно бороться. Допустим, Соболев в прошлой игре забил гол, был активен, хоть мы из-за него и пропустили. На данный момент он заслужил место в составе. По Бурлаку вопросов нет – это игрок уровня премьер-лиги, он встал на своё место и играет.
К Кулику тоже никаких вопросов, он работает. Но на таком тяжелом поле ему было бы тяжело выходить при таком счете и развитию игры. Он игрок техничный, умный, ему нужно немножечко другое поле.
– Теперь схему с 4 защитниками будет постоянной для команды?
– Мы все сборы играли 4-4-2, затем стали готовиться к «Спартаку» и её поменяли. Когда ты тренируешь на протяжении 2 недель одну схему, потом выходить с другой сложно. Поэтому в Петербурге мы ничего не меняли, а сегодня применили более зрелищную и атакующую 4-4-2. Всё зависит от команды, которая против тебя играет. Хорошо, что у нас есть разные схемы, будем третью разрабатывать.
– Нет опасений, что на «Сибирь» игроки будут выходить с мыслями о предстоящей игре с «Оренбургом»?
– Нет, для нас каждая игра сейчас решающая. Но с «Оренбургом» у нас Соболев и Ланин уезжают в молодёжную сборную, для нас это потери, игроки основного состава. Перед прошлой игрой с «Оренбургом» Ланин уезжал в сборную, стечение обстоятельств. Мы не можем не отпускать. Нам приходится подстраиваться. Те ребята, которые выйдут, должны доказывать, что они лучше, что соответствуют основному составу. Миримся с этим и идём дальше.
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