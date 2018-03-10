Андрей Тихонов: если бы перед "Спартаком" поле не открывали, оно бы не помёрзло и было зеленее

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов после победного матча против «Тюмени» (2:0) не разделил претензий коллеги Владимира Маминова по судейству, рассказал о новичках команды и предстоящем матче с конкурентом по таблице «Оренбургом», передаёт корреспондентРоман Гуськов.– Во-первых, хочу поблагодарить работников нашего клуба, которые уже месяц ценой героических усилий делают это поле. Оно было бы гораздо зеленее, если бы его не открывали на 5 часов перед «Спартаком» – оно всё помёрзло. Все ребята сказали спасибо. Конечно, оно весеннее, тяжёлое, вылетает. Поэтому в каких-то эпизодах игра не смотрелась.Было очень много фолов со стороны «Тюмени». Поэтому я не понимаю, чем недоволен главный тренер команды «Тюмени». Судейство сегодня было нормальным. На таких полях всегда бывает много борьбы, со стороны «Тюмени» её было гораздо больше.В таких условиях забитые мячи сильно влияют на команду психологически. В хороший футбол особо не поиграешь, но мы пытались это делать. Получалось в каких-то моментах. Конечно, сваливать всё на поле неправильно, соперник тоже выглядел неплохо, но очень тяжело обыгрывать команду, которая играет 5-4-1. Мы посмотрели, как они играли ранее, сделали выводы, но 9 человек в обороне и две линии очень тяжело вскрывать. В такой ситуации на первый план выходят стандарты. Она нам не сильно удалась. Но я очень рад, что ребята дотерпели и забили голы. Также я благодарю всех болельщиков, которые пришли на стадион и поддерживали нас в этом матче. Не каждый придёт при «минус 10» на стадион поддержать команду. Все ждут комфортных условий. Надеюсь, скоро они будут. На «Оренбург» болельщиков придёт больше.– Думаю, все знали об этом. Но если мы будем смотреть на конкурентов и сами не будем выигрывать, то это всё бесполезно. Мы и ребятам говорили, чтобы они не обращали внимания и делали свою работу.– Когда команда обороняется 5-4-1 и имеет быстрых футболистов, то игра на контратаках – самое простое. Самое сложное – вскрыть команду, когда она стоит сзади. Когда Моуринью начал так делать, все начали называть это автобусом. В быструю атаку играть легче, отсюда у «Тюмени» были моменты, полумоменты.Мы пропустили пару атак, но перестроились и затем больше адаптировались к полю. Мы давно на таком поле не играли: тренируемся на синтетике, а это совсем другое. Мы бы тоже хотели играть на ровной синтетике, но у нас её нет. Поэтому нам где-то лучше удавался футбол с «Динамо» в Санкт-Петербурге. Потому что было ровно и земля не прилипала. А когда ты тренируешься на одном поле, а выходишь играть на другое, нужно время для адаптации. «Тюмень» адаптировалась побыстрее.– По адаптации к футболистам нет вопросов. За место в составе нужно бороться. Допустим, Соболев в прошлой игре забил гол, был активен, хоть мы из-за него и пропустили. На данный момент он заслужил место в составе. По Бурлаку вопросов нет – это игрок уровня премьер-лиги, он встал на своё место и играет.К Кулику тоже никаких вопросов, он работает. Но на таком тяжелом поле ему было бы тяжело выходить при таком счете и развитию игры. Он игрок техничный, умный, ему нужно немножечко другое поле.– Мы все сборы играли 4-4-2, затем стали готовиться к «Спартаку» и её поменяли. Когда ты тренируешь на протяжении 2 недель одну схему, потом выходить с другой сложно. Поэтому в Петербурге мы ничего не меняли, а сегодня применили более зрелищную и атакующую 4-4-2. Всё зависит от команды, которая против тебя играет. Хорошо, что у нас есть разные схемы, будем третью разрабатывать.– Нет, для нас каждая игра сейчас решающая. Но с «Оренбургом» у нас Соболев и Ланин уезжают в молодёжную сборную, для нас это потери, игроки основного состава. Перед прошлой игрой с «Оренбургом» Ланин уезжал в сборную, стечение обстоятельств. Мы не можем не отпускать. Нам приходится подстраиваться. Те ребята, которые выйдут, должны доказывать, что они лучше, что соответствуют основному составу. Миримся с этим и идём дальше.