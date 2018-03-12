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Денис Глушаков поздравил юного болельщика с днем рождения (фото)

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поздравил юного болельщика с днем рождения. Мальчик является персональным поклонником капитана красно-белых.

На матче 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (1:0) он держал в руках такой плакат: "Денис, ты мой кумир. У меня сегодня день рождения. Подари, пожалуйста, футболку".

"С днем рождения, дружище! Продолжай болеть за "Спартак", а мы будем продолжать радовать тебя!

К сожалению, физически не могу подарить футболки всем нашим болельщикам, но рад, что вчера одному юному болельщику все же удалось передать мини-подарок. Еще раз всех с победой", - написал Глушаков в Инстаграме.

С днем рождения, дружище! Продолжай болеть за Спартак, а мы будем продолжать радовать тебя! К сожалению, физически не могу подарить футболки всем нашим болельщикам, но рад, что вчера одному юному болельщику все же удалось передать мини-подарок. Еще раз всех с победой! #спартак #москва #россия #победа #стадионспартак #лучшие #болельщики #открытиеарена #лучший #стадион#страны #spartak #moscow #russia #repost #команда #глушаков #репост #футбол #рфпл #рф

A post shared by Denis Glushakov (@glushak8) on

Теги: Спартак Глушаков
Сегодня, 12:59
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2
(4)
№2 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 13:48) #
  • +4
  •  (4)
online

Милота ! На самом деле еще перед матчем судья подошел к Денису и сказал , про мальчика на трибуне , видимо передали через судью )
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№1 Написал: _SHIGA_ СССР (Сегодня, 13:14) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
молодец! хороший поступок ..настоящий капитан


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зенито-ленинградские педрилы!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
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