Денис Глушаков поздравил юного болельщика с днем рождения (фото)

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поздравил юного болельщика с днем рождения. Мальчик является персональным поклонником капитана красно-белых.На матче 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (1:0) он держал в руках такой плакат: "Денис, ты мой кумир. У меня сегодня день рождения. Подари, пожалуйста, футболку"."С днем рождения, дружище! Продолжай болеть за "Спартак", а мы будем продолжать радовать тебя!К сожалению, физически не могу подарить футболки всем нашим болельщикам, но рад, что вчера одному юному болельщику все же удалось передать мини-подарок. Еще раз всех с победой", - написал Глушаков в Инстаграме.