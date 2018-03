Денис Глушаков поздравил юного болельщика с днем рождения (фото)

С днем рождения, дружище! Продолжай болеть за Спартак, а мы будем продолжать радовать тебя! К сожалению, физически не могу подарить футболки всем нашим болельщикам, но рад, что вчера одному юному болельщику все же удалось передать мини-подарок. Еще раз всех с победой! #спартак #москва #россия #победа #стадионспартак #лучшие #болельщики #открытиеарена #лучший #стадион#страны #spartak #moscow #russia #repost #команда #глушаков #репост #футбол #рфпл #рф

