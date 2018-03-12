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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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Денисова и Дзюбы по-прежнему не хватает. Черчесов огласил заявку сборной России на ближайшие игры
В списке игроков, вызванных для подготовки к товарищеским матчам с Бразилией и Францией, значатся 28 футболистов. Rusfootball.info рассуждает о тех, кто попал в него по делу, о тех, кого можно было бы оставить за его пределами, а также о тех, кого нашей сборной вновь будет не хватать.
Начинаем с тех, кого принято считать половиной команды. Сходу в глаза бросаются два неоднозначных факта. Первый из них - приглашение в сборную Лунева, который на разминке перед встречей с "Ростовом" получил травму голеностопа. Сам Андрей заявил, что он пока не может сказать, сможет ли он полноценно готовиться к матчам с Бразилией и Францией. В этой связи возникает вопрос - а есть ли смысл вызывать игрока, о сроках восстановления которого нет точной информации? На мой взгляд, лучше дать ему возможность спокойно восстановиться. Тем более что в заявке есть три других вратаря.
Вторая вызывающая дискуссию деталь оглашенного списка заключается в нахождении в нем Владимира Габулова. 34-летний голкипер перебрался этой зимой в "Брюгге", но в первых пяти играх своей новой команды пропустил 13 голов и прочно осел на скамейке запасных. Приглашать на сбор национальной команды человека, который имеет подобную статистику и который не имеет игровой практики в последние полтора месяца, как минимум не совсем логично. И опять же в заявке уже есть Акинфеев (уверенный номер 1) и Селихов (молодой и амбициозный сменщик). На крайний случай, если Станислав Саламович хотел вызвать четырех вратарей, у него была возможность сделать выбор в пользу вратаря лидера чемпионата - Гильерме.
По линии обороны к Черчесову минимум вопросов. Все здоровые и не завершившие свои выступления за сборную футболисты будут готовиться к играм с Бразилией и Францией. Отсутствие "армейцев" обусловлено вполне будничными причинами - Васин и Фернандес травмированы, Щенников совсем недавно восстановился, братья Березуцкие и Игнашевич не хотят возвращаться. При этом Станиславу Саламовичу, как кажется, удалось неплохо насытить центральную зону, где могут сыграть Нойштедтер, Кутепов, Семенов, Гранат и Кудряшов. Более достойную пятерку на данный момент тяжело найти.
При этом некоторые сомнения есть по одному из крайних защитников. К Комбарову, Смольникову, Игнатьеву и даже Жиркову, который может сыграть ближе к своим воротам, претензий нет - каждый из них хорошо начал весеннюю часть нынешнего сезона и заслужил право сыграть за сборную. Но что в этой компании делает Рауш? Константин в первых двух играх за "Динамо" допускал грубые ошибки, которые должны заставить задуматься о целесообразности его использования в национальной команде. Опыт выступления в Бундеслиге это, безусловно, хорошо, но прямо сейчас Рауш играет слабо.
Кузяев стал еще одним игроком "Зенита", который получил травму в матче против "Ростова", но Черчесова это не смутило - Далер был приглашен в сборную также, как и Лунев. Почему не дать им обоим возможность спокойно восстановиться, повторюсь, не понимаю. Лучше бы Станислав Саламович все-таки убрал в сторону свою принципиальность по отношению к Игорю Денисову. Опорник "Локомотива" продолжает играть на высочайшем уровне, и нет сомнений в том, что он очень бы пригодился нашей национальной команде. Глушаков и Швец - хорошие футболисты, но Денисов на протяжении всего сезона выглядит лучше их.
Да и двух человек в опорной зоне все-таки мало. Можно допустить, что чуть глубже к своим воротам могут сыграть Зобнин и Дзагоев. Но есть ли смысл продолжать упираться и создавать велосипед? Использование Денисова в качестве основного опорного полузащитника сборной России позволило бы надежно закрыть эту позицию и расширить вариативность тактик. Здесь, пожалуйста, можно оставить его одного или в паре с Глушаковым, а можно и сформировать легко изменяющий свою форму в зависимости от ситуации треугольник. Но пока что Черчесов продолжает игнорировать Денисова, и нам остается надеяться на капитана "Спартака", на молодого Швеца и на быстрое восстановление Кузяева.
Выбор игроков в среднюю линию представляется вполне логичным. Зобнин, Головин, Дзагоев, братья Миранчуки, Самедов - эти парни заняли свое место в заявке сборной. Но кому играть на левом фланге - вот в чем вопрос. Черышев хоть и вызван на сборы, но последний матч "Вильярреала" он пропустил из-за гриппа. Если он успеет выздороветь, то, пожалуй, ему будет доверено определенное время на позиции левого полузащитника. Тем не менее, он вряд ли сыграет обе предстоящие товарищеские встречи от начала и до конца, а потому Черчесову придется выбирать, кем его заменить.
Одним из вариантов, конечно, является Жирков, для которого нет большой разницы, где играть - в защите или в полузащите. Другими вариантами видятся Кокорин и Смолов, имеющие опыт выступления на позиции крайнего инсайда. Но здесь Станиславу Саламовичу стоит помнить, что Кокорин, если и используется на фланге, то обычно справа, а Смолов, играя не в центре, заметно менее эффективен. Впрочем, контрольные игры на то и контрольные, что в них можно еще раз проверить своих игроков.
Правда, тут можно сказать и по-другому - в них можно попробовать новых футболистов. Стоцкий давно стабильно успешно играет за "Уфу", Кучаев отлично смотрелся в первых весенних матчах ЦСКА, Ткачев неплохо выступает за "Арсенал" и периодически отличается результативными действиями. Все эти три приведенных в пример человека могут выйти на позиции левого полузащитника и могут привнести в игру сборной России что-то новое. Но Черчесов ни их, ни кого-то другого из числа потенциальных новичков не пригласил.
Два лучших российских бомбардира нынешнего сезона в сборной России - это логично и это здорово. Но что в тройке с ними делает Заболотный? Антон хорошо проявлял себя в "Тосно", но в "Зените" за пять матчей он не забил ни одного гола и не сделал ни одной голевой передачи. Это ли не повод сказать о том, что он сейчас находится в не лучшей форме? При этом есть ведь кандидат ему на замену - Дзюба. Артем, похоже, отлично вписался в состав тульского "Арсенала" и чувствует себя очень уверенно. Свой боевой настрой он подтверждает забитым голом и двумя голевыми пасами в первых двух играх после возобновления чемпионата.
Если раньше Черчесов мог не приглашать его в сборную на основании его малорезультативных выступлений за "Зенит", то сейчас на это нет видимых причин. Разве что тех же самых, по которым в национальной команде нет Игоря Денисова. Что ж, если это так на самом деле, то очень хочется верить, что Станислав Саламович ради общего блага найдет в себе силы перестать обижаться на Дзюбу.
Иван Долинин, Rusfootball.info
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге"), Андрей Лунев ("Зенит"), Александр Селихов ("Спартак")
Начинаем с тех, кого принято считать половиной команды. Сходу в глаза бросаются два неоднозначных факта. Первый из них - приглашение в сборную Лунева, который на разминке перед встречей с "Ростовом" получил травму голеностопа. Сам Андрей заявил, что он пока не может сказать, сможет ли он полноценно готовиться к матчам с Бразилией и Францией. В этой связи возникает вопрос - а есть ли смысл вызывать игрока, о сроках восстановления которого нет точной информации? На мой взгляд, лучше дать ему возможность спокойно восстановиться. Тем более что в заявке есть три других вратаря.
Вторая вызывающая дискуссию деталь оглашенного списка заключается в нахождении в нем Владимира Габулова. 34-летний голкипер перебрался этой зимой в "Брюгге", но в первых пяти играх своей новой команды пропустил 13 голов и прочно осел на скамейке запасных. Приглашать на сбор национальной команды человека, который имеет подобную статистику и который не имеет игровой практики в последние полтора месяца, как минимум не совсем логично. И опять же в заявке уже есть Акинфеев (уверенный номер 1) и Селихов (молодой и амбициозный сменщик). На крайний случай, если Станислав Саламович хотел вызвать четырех вратарей, у него была возможность сделать выбор в пользу вратаря лидера чемпионата - Гильерме.
Защитники: Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба - "Рубин"), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба - "Зенит"), Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (оба - "Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Константин Рауш ("Динамо"), Андрей Семенов ("Ахмат")
По линии обороны к Черчесову минимум вопросов. Все здоровые и не завершившие свои выступления за сборную футболисты будут готовиться к играм с Бразилией и Францией. Отсутствие "армейцев" обусловлено вполне будничными причинами - Васин и Фернандес травмированы, Щенников совсем недавно восстановился, братья Березуцкие и Игнашевич не хотят возвращаться. При этом Станиславу Саламовичу, как кажется, удалось неплохо насытить центральную зону, где могут сыграть Нойштедтер, Кутепов, Семенов, Гранат и Кудряшов. Более достойную пятерку на данный момент тяжело найти.
При этом некоторые сомнения есть по одному из крайних защитников. К Комбарову, Смольникову, Игнатьеву и даже Жиркову, который может сыграть ближе к своим воротам, претензий нет - каждый из них хорошо начал весеннюю часть нынешнего сезона и заслужил право сыграть за сборную. Но что в этой компании делает Рауш? Константин в первых двух играх за "Динамо" допускал грубые ошибки, которые должны заставить задуматься о целесообразности его использования в национальной команде. Опыт выступления в Бундеслиге это, безусловно, хорошо, но прямо сейчас Рауш играет слабо.
Опорные полузащитники: Денис Глушаков ("Спартак"), Далер Кузяев ("Зенит"), Антон Швец ("Ахмат")
Кузяев стал еще одним игроком "Зенита", который получил травму в матче против "Ростова", но Черчесова это не смутило - Далер был приглашен в сборную также, как и Лунев. Почему не дать им обоим возможность спокойно восстановиться, повторюсь, не понимаю. Лучше бы Станислав Саламович все-таки убрал в сторону свою принципиальность по отношению к Игорю Денисову. Опорник "Локомотива" продолжает играть на высочайшем уровне, и нет сомнений в том, что он очень бы пригодился нашей национальной команде. Глушаков и Швец - хорошие футболисты, но Денисов на протяжении всего сезона выглядит лучше их.
Да и двух человек в опорной зоне все-таки мало. Можно допустить, что чуть глубже к своим воротам могут сыграть Зобнин и Дзагоев. Но есть ли смысл продолжать упираться и создавать велосипед? Использование Денисова в качестве основного опорного полузащитника сборной России позволило бы надежно закрыть эту позицию и расширить вариативность тактик. Здесь, пожалуйста, можно оставить его одного или в паре с Глушаковым, а можно и сформировать легко изменяющий свою форму в зависимости от ситуации треугольник. Но пока что Черчесов продолжает игнорировать Денисова, и нам остается надеяться на капитана "Спартака", на молодого Швеца и на быстрое восстановление Кузяева.
Полузащитники: Роман Зобнин, Александр Самедов (оба - "Спартак"), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба - ЦСКА), Александр Ерохин ("Зенит"), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба - "Локомотив"), Денис Черышев ("Вильярреал")
Выбор игроков в среднюю линию представляется вполне логичным. Зобнин, Головин, Дзагоев, братья Миранчуки, Самедов - эти парни заняли свое место в заявке сборной. Но кому играть на левом фланге - вот в чем вопрос. Черышев хоть и вызван на сборы, но последний матч "Вильярреала" он пропустил из-за гриппа. Если он успеет выздороветь, то, пожалуй, ему будет доверено определенное время на позиции левого полузащитника. Тем не менее, он вряд ли сыграет обе предстоящие товарищеские встречи от начала и до конца, а потому Черчесову придется выбирать, кем его заменить.
Одним из вариантов, конечно, является Жирков, для которого нет большой разницы, где играть - в защите или в полузащите. Другими вариантами видятся Кокорин и Смолов, имеющие опыт выступления на позиции крайнего инсайда. Но здесь Станиславу Саламовичу стоит помнить, что Кокорин, если и используется на фланге, то обычно справа, а Смолов, играя не в центре, заметно менее эффективен. Впрочем, контрольные игры на то и контрольные, что в них можно еще раз проверить своих игроков.
Правда, тут можно сказать и по-другому - в них можно попробовать новых футболистов. Стоцкий давно стабильно успешно играет за "Уфу", Кучаев отлично смотрелся в первых весенних матчах ЦСКА, Ткачев неплохо выступает за "Арсенал" и периодически отличается результативными действиями. Все эти три приведенных в пример человека могут выйти на позиции левого полузащитника и могут привнести в игру сборной России что-то новое. Но Черчесов ни их, ни кого-то другого из числа потенциальных новичков не пригласил.
Нападающие: Антон Заболотный, Александр Кокорин (оба - "Зенит"), Федор Смолов ("Краснодар")
Два лучших российских бомбардира нынешнего сезона в сборной России - это логично и это здорово. Но что в тройке с ними делает Заболотный? Антон хорошо проявлял себя в "Тосно", но в "Зените" за пять матчей он не забил ни одного гола и не сделал ни одной голевой передачи. Это ли не повод сказать о том, что он сейчас находится в не лучшей форме? При этом есть ведь кандидат ему на замену - Дзюба. Артем, похоже, отлично вписался в состав тульского "Арсенала" и чувствует себя очень уверенно. Свой боевой настрой он подтверждает забитым голом и двумя голевыми пасами в первых двух играх после возобновления чемпионата.
Если раньше Черчесов мог не приглашать его в сборную на основании его малорезультативных выступлений за "Зенит", то сейчас на это нет видимых причин. Разве что тех же самых, по которым в национальной команде нет Игоря Денисова. Что ж, если это так на самом деле, то очень хочется верить, что Станислав Саламович ради общего блага найдет в себе силы перестать обижаться на Дзюбу.
Иван Долинин, Rusfootball.info
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