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Наш последний шанс - послушать Дзюбу
Артем Сергеевич прав как никогда. Автор Rusfootball.info объясняет, почему нужно прекратить нагнетать неприятную атмосферу вокруг сборной России и почему сейчас лучшим вариантом будет добрая поддержка нашей национальной команды.
Мощнейшее по своему посылу интервью Дзюба дал во вторник. За два дня до стартового матча на домашнем Чемпионате Мира нападающий сказал достаточно много не только громких, но и очень важных слов. Прочитать их вы можете здесь - АРТЁМ ДЗЮБА: СОЗДАЕТСЯ ОЩУЩЕНИЕ, БУДТО ВЫ [ЖУРНАЛИСТЫ] НАШИ ВРАГИ!
Я не буду утверждать, что Артем во всем прав. Мне, как и многим из вас и из моих коллег, тревожно за выступление сборной России. Товарищеские матчи поселили слишком уж большие опасения - особо осмысленной игры у команды нет, нападение уныло беззубое, оборона далеко не самая надежная, а тренер все тот же самоуверенный и пренебрежительный по отношению к другим товарищ. Причина появления негативного фона вполне понятна и очевидна. Ситуация логичным образом идет к тому, что после окончания группового этапа нам будет стыдно.
Если брать только этот календарный год, то сначала мы проиграли Бразилии и Франции, затем окончательно осознали, что в сборной не будет многих ведущих игроков (кого-то из-за травм, а кого-то из-за решений тренера), а после этого поняли, что и во встречах с не самыми топовыми Австрией и Турцией подопечные Черчесова не готовы побеждать. Чего уж тут ждать действительно. Закономерно, что возмущение растет среди журналистов, среди известных личностей, среди многомиллионной армии болельщиков. Но ведь Дзюба прав в том, что сейчас - именно на данный момент - нам пора перестать ругаться.
Очевидно, что Черчесова не снимут ни при каких обстоятельствах. Очевидно, что Станислав Саламович не вызовет других игроков вместо имеющихся. Что толку от того, что кто-то пустит еще несколько критических стрел? В такой ситуации верной кажется позиция Василия Уткина, который призывает надеяться на случай и на правильный настрой футболистов. Давайте же сделаем хотя бы все зависящее от себя, чтобы Дзюба с партнерами почувствовали положительную силу домашних трибун, и чтобы вероятность того самого случая стала выше.
Ни в одном деле негатив не является двигателем прогресса. Критика таковой может быть, но в нашем случае имеет место быть уже злость. А она приводит только к неприятным последствиям. Уверен, что и журналисты, и болельщики способны на то, чтобы во время самого Чемпионата Мира сосредоточиться на поддержке сборной России. Согласитесь, любому человеку намного приятнее, когда его подбадривают. Особенно в те минуты, когда у него не все получается. Наш шанс кроется в том, чтобы игроки почувствовали положительную энергетику, зацепились за нее, раскрепостились и сделали то, что от них не ждут, но то, во что верят все россияне.
А в национальную команду мы верили и верим всегда. И это при том, что она, как правильно напомнил Дзюба, никогда в современной истории не давала особого повода рассчитывать на Чемпионатах Мира на что-то грандиозное. За последние несколько десятков лет дальше группового этапа проходила только сборная Советского Союза. Надежда на большой успех почти неизбежно рождает завышенные ожидания. Непонятно только, почему у нас они зачастую проявляются в виде требований. Что-то из серии - давайте, докажите нам, что вы можете так, как мы о вас думаем. Хотя ведь намного лучше было бы позиционировать ожидания от сборной России так - давайте, ребята, мы верим, что у вас получится так, как мы все вместе хотим. Более добрый настрой не гарантирует победы, но наверняка сможет изменить ситуацию к лучшему.
Есть мнение, что Дзюбе не пришлось бы выступать с подобным эмоциональным заявлением, если бы все его партнеры были столь же искренними и неравнодушными. В этом есть большая доля правды, но в защиту футболистов я бы отметил, что иной раз мы - журналисты - задаем настолько странные, глупые, неприличные и просто плохие вопросы, а потом еще ловко переворачиваем ответы на них, что не каждый захочет общаться с прессой в позитивном ключе. В плане интервью, надо признать, подтягивать уровень профессионализма надо и корреспондентам, и игрокам. Впрочем, хватит лирических отступлений. Вернемся к тому, что наталкивает на приятные мысли.
Влияние атмосферы праздника на общее настроение заметно сейчас вне футбольных полей. Мы видим болельщиков из других стран, которые уже приехали в Россию и которые с большим позитивом общаются между собой и с местными жителями. Глядя на них, хочется и самому с улыбкой на лице предаться общему веселью. И хочется передать это настроение футболистам сборной России, чтобы они наконец-то перестали ощущать то давление, которое оказывается на них со всех сторон. Может быть, именно оно поможет им обрести нужный настрой и начать кайфовать от домашнего Чемпионата Мира.
Давайте не будем забывать, что Дзюба абсолютно прав еще в одной своей мысли - пока что еще ничего не случилось, турнир только начинается. Многая критика преждевременна. Я вспоминаю 2008-й год, когда сборная России вышла в полуфинал Чемпионата Европы. Тогда после разгромного поражения от Испании в первом туре даже Виктор Гусев не верил в успех, но команде под руководством Гуса Хиддинка удалось набрать форму и вписать свое имя в историю. Не факт, конечно, что Черчесов сможет повторить достижения голландца, но давайте, помня события десятилетней давности, оставим Станиславу Саламовичу еще один шанс, отложим негатив в сторонку и все вместе по-доброму пожелаем удачи нашей сборной. А ребята внутри коллектива, глядишь, разберутся за оставшееся время, как улучшить игру и как выйти из группы.
Все фото: Официальный сайт РФС
Иван Долинин, Rusfootball.info
Мощнейшее по своему посылу интервью Дзюба дал во вторник. За два дня до стартового матча на домашнем Чемпионате Мира нападающий сказал достаточно много не только громких, но и очень важных слов. Прочитать их вы можете здесь - АРТЁМ ДЗЮБА: СОЗДАЕТСЯ ОЩУЩЕНИЕ, БУДТО ВЫ [ЖУРНАЛИСТЫ] НАШИ ВРАГИ!
Я не буду утверждать, что Артем во всем прав. Мне, как и многим из вас и из моих коллег, тревожно за выступление сборной России. Товарищеские матчи поселили слишком уж большие опасения - особо осмысленной игры у команды нет, нападение уныло беззубое, оборона далеко не самая надежная, а тренер все тот же самоуверенный и пренебрежительный по отношению к другим товарищ. Причина появления негативного фона вполне понятна и очевидна. Ситуация логичным образом идет к тому, что после окончания группового этапа нам будет стыдно.
Если брать только этот календарный год, то сначала мы проиграли Бразилии и Франции, затем окончательно осознали, что в сборной не будет многих ведущих игроков (кого-то из-за травм, а кого-то из-за решений тренера), а после этого поняли, что и во встречах с не самыми топовыми Австрией и Турцией подопечные Черчесова не готовы побеждать. Чего уж тут ждать действительно. Закономерно, что возмущение растет среди журналистов, среди известных личностей, среди многомиллионной армии болельщиков. Но ведь Дзюба прав в том, что сейчас - именно на данный момент - нам пора перестать ругаться.
Очевидно, что Черчесова не снимут ни при каких обстоятельствах. Очевидно, что Станислав Саламович не вызовет других игроков вместо имеющихся. Что толку от того, что кто-то пустит еще несколько критических стрел? В такой ситуации верной кажется позиция Василия Уткина, который призывает надеяться на случай и на правильный настрой футболистов. Давайте же сделаем хотя бы все зависящее от себя, чтобы Дзюба с партнерами почувствовали положительную силу домашних трибун, и чтобы вероятность того самого случая стала выше.
Ни в одном деле негатив не является двигателем прогресса. Критика таковой может быть, но в нашем случае имеет место быть уже злость. А она приводит только к неприятным последствиям. Уверен, что и журналисты, и болельщики способны на то, чтобы во время самого Чемпионата Мира сосредоточиться на поддержке сборной России. Согласитесь, любому человеку намного приятнее, когда его подбадривают. Особенно в те минуты, когда у него не все получается. Наш шанс кроется в том, чтобы игроки почувствовали положительную энергетику, зацепились за нее, раскрепостились и сделали то, что от них не ждут, но то, во что верят все россияне.
А в национальную команду мы верили и верим всегда. И это при том, что она, как правильно напомнил Дзюба, никогда в современной истории не давала особого повода рассчитывать на Чемпионатах Мира на что-то грандиозное. За последние несколько десятков лет дальше группового этапа проходила только сборная Советского Союза. Надежда на большой успех почти неизбежно рождает завышенные ожидания. Непонятно только, почему у нас они зачастую проявляются в виде требований. Что-то из серии - давайте, докажите нам, что вы можете так, как мы о вас думаем. Хотя ведь намного лучше было бы позиционировать ожидания от сборной России так - давайте, ребята, мы верим, что у вас получится так, как мы все вместе хотим. Более добрый настрой не гарантирует победы, но наверняка сможет изменить ситуацию к лучшему.
Есть мнение, что Дзюбе не пришлось бы выступать с подобным эмоциональным заявлением, если бы все его партнеры были столь же искренними и неравнодушными. В этом есть большая доля правды, но в защиту футболистов я бы отметил, что иной раз мы - журналисты - задаем настолько странные, глупые, неприличные и просто плохие вопросы, а потом еще ловко переворачиваем ответы на них, что не каждый захочет общаться с прессой в позитивном ключе. В плане интервью, надо признать, подтягивать уровень профессионализма надо и корреспондентам, и игрокам. Впрочем, хватит лирических отступлений. Вернемся к тому, что наталкивает на приятные мысли.
Влияние атмосферы праздника на общее настроение заметно сейчас вне футбольных полей. Мы видим болельщиков из других стран, которые уже приехали в Россию и которые с большим позитивом общаются между собой и с местными жителями. Глядя на них, хочется и самому с улыбкой на лице предаться общему веселью. И хочется передать это настроение футболистам сборной России, чтобы они наконец-то перестали ощущать то давление, которое оказывается на них со всех сторон. Может быть, именно оно поможет им обрести нужный настрой и начать кайфовать от домашнего Чемпионата Мира.
Давайте не будем забывать, что Дзюба абсолютно прав еще в одной своей мысли - пока что еще ничего не случилось, турнир только начинается. Многая критика преждевременна. Я вспоминаю 2008-й год, когда сборная России вышла в полуфинал Чемпионата Европы. Тогда после разгромного поражения от Испании в первом туре даже Виктор Гусев не верил в успех, но команде под руководством Гуса Хиддинка удалось набрать форму и вписать свое имя в историю. Не факт, конечно, что Черчесов сможет повторить достижения голландца, но давайте, помня события десятилетней давности, оставим Станиславу Саламовичу еще один шанс, отложим негатив в сторонку и все вместе по-доброму пожелаем удачи нашей сборной. А ребята внутри коллектива, глядишь, разберутся за оставшееся время, как улучшить игру и как выйти из группы.
Все фото: Официальный сайт РФС
Иван Долинин, Rusfootball.info
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