Сборная Исландии, ты не достойна таких фанатов!

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
A1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
A2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
A3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
A4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
B1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
B2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
B3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
B4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
C1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
C2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
C3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
C4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
D1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
D2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
D3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
D4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
E1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
E2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
E3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
E4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
F1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
F2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
F3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
F4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
G1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
G2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
G3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
G4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
H1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
H2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
H3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
H4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
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Сборная Исландии, ты не достойна таких фанатов!

Rusfootball.info рассказывает, как нигерийцы потопили исландских «викингов» в Волге, а Месси теперь должен Мусе.

После Евро-2016 можно было смело выпускать в тираж «Легенды и мифы Исландии». Сколько невероятных историй было о токарях-пекарях, которые во Франции, как в сказке, превратились в крутых футболистов и добрались до четвертьфинала. Отдельной главы в этой книге, конечно, заслуживали болельщики исландцев, видео с которыми облетели соц.сети на миллионы лайко-километров.

Даже нейтральные к футболу люди не могли не заметить в своих лентах брутальных мужиков, вместе с фанатами скандирующих какое-то «ХУ». А у всех нормальных людей есть такое чувство, как любопытство. Как ненавидящий рэп человек начинает плыть в разговорах с молодыми коллегами и все же открывает на Ютубе баттл. Или фанат серии Марвел, опускающий российское кино при любой возможности, нет-нет да и посмотрит фильмы Кирилла Серебреникова.

Так случилось и с исландской темой. В Волгоград на просмотр сказки в режиме реального времени подтянулось много болельщиков. Местные власти учли ошибки в организации, которые всплыли на матче Тунис-Англия, максимально облегчив доступ зрителей к арене. На рамках досмотра станций электричек, ведущих к стадиону, сотрудники РЖД были невероятно вежливы, волонтеры - еще более счастливы, а сотрудники полиции - предельно лояльны. Приятно, что единственным, что сильно мешало, была жара гораздо выше 30 градусов. Пекло стояло непривычное даже для местных жителей.

Сборная Исландии, ты не достойна таких фанатов!


Солнце испугало исландских болельщиков, которые спрятались в местные кафе и в прохладе смотрели, как Бразилия мучалась с Коста-Рикой. Много заведений находится в непосредственной близости со стадионом, поэтому все успели увидеть слезы Неймара, а потом только отправиться на арену. Для нигерийцев такая погода была привычной, о чем и заявил на пресс-конференции тренер их сборной. И тех, и других вместе настораживала только волгоградская мошка, чуть не сожравшая сборную Англии вприкуску с Тунисом. Нападающий Исландии Альфред Финнбогасон нашел способ, как решить проблему, о чем поделился в своем Твиттере.



То ли исландцы боялись, что мошка налетит на толпу, то ли еще что-то пришло в эти удивительные головы, но на подходе к стадиону они разбились на кучки, не создавая колоритного движения.



Но и с мошкой волгоградские власти порешали. Даже в день матча с неба вертолет поливали арену «концентрированным раствором ванили», как сказали городские журналисты. Но судя по игре в первом тайме, лучше бы мошкара осталась. Настолько был низким темп, что зрители, разочаровавшись, уже на 10-ой минуте начали запускать волну. Сначала это не напоминало море, а просто большое течение на Волге. Но потом все разошлись, и картинка выдалась симпатичной.

На 13-ой минуте, традиционно в играх с Исландией, раздалось «ХУ». Барабан ударил 2 раза, пауза, «ХУ». И тут все поняли, что началось. То, ради чего приехала половина стадиона. То, что полетело в сторис и репостах. Плохо, что барабанщик оказался на другом секторе от основной группы исландцев. Хоть его и было слышно в каждой части арены, лучше бы он сидел рядом. Кстати, и нигерийцы своей группой затесались среди синевы, но их в первом тайме вообще никто не слышал.

Во второй половине кто-то включил Ахмеду Мусе «спортрежим», и сборная Исландии потухла. Опять же на 13-ой минуте после перерыва пошло «ХУ», но «викингам» уже было не до них. Их возили – безжалостно, бессовестно, на глазах у изумленной публики. Нападающий Нигерии сначала зарядил классный мяч, а следом выстрелил результативно еще. Если бы в такой ситуации оказались английские фаны, то в ход пошло бы кусание ногтей с морщенным лбом и бессмысленный стеклянный взгляд в сторону поля.

Но не исландцы. Барабан забил сразу после второго гола Мусы. А потом и опять, внепланово, закатилось «УХ». И не одни исландцы, а весь стадион включился в это. Такой поддержке позавидовал бы местный «Ротор». «Викинги» играли как будто на домашнем стадионе. И что-то дернулось в сердцах исландцев. Своим напором они вымучили себе пенальти. Но удар с 11 метров бездарно реализовал Сигурдссон. Сигурдссон, который Бог знает, сколько лет пылит в АПЛ, дрогнул. А вместе с ним ушли на дно Волги все надежды «викингов».

Исландия была невероятна плоха, начиная от обработки передач и заканчивая поведением своего капитана, который перед заменой начал «пихать» партнеру прямо на поле. Это не Греция-2004 и не «Ростов» Курбана Бердыева. Это какая-то непонятная исландская банда игроков, которая во втором тайме не провела ни одной вразумительной атаки. А их все равно гнали и гнали, несмотря на беспомощность футболистов. А ведь был реальный шанс стать лидерами квартета.

На пресс-конференции главный тренер Исландии много раз подчеркивал, что команда – семья, а вместе с ними и близкие футболистов. Но даже ни секунды не уделил болельщикам, ни слова, ни предлога, ни междометия. А ведь они – лучшие действующие лица со стороны Исландии. Они – викинги без кавычек. Они, а не такая расслабленная сборная. Настоящие викинги! Не путать с Данилой Козловским.

Чемпионат мира-2018

Группа D. 2-й тур

Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия)

Нигерия – Исландия 2:0
Гол: Муса, 50, 76




Нигерия: Узохо, Идову (Эбюэхи,46), Омеруо, Трост-Эконг, Балогун, Мозес, Ндиди, Этебо (Айуоби, 90+1), Оби Микел, Ихеаначо (Игало, 86), Муса

Исландия: Халлдорссон, Севарссон, Магнуссон, Рагнар Сигурдссон (Ингасон, 70), Арнасон, Тор Сигурдссон, Гуннарссон (Скуласон, 87), Бьярнасон, Гисласон, Бодварссон (Сигурдарсон, 74), Финнбогасон


Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Теги: Сборная Исландии Сборная Нигерии Муса
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