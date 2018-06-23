Сборная Исландии, ты не достойна таких фанатов!

Чемпионат мира-2018



Группа D. 2-й тур



Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия)



Нигерия – Исландия 2:0

Гол: Муса, 50, 76

Нигерия: Узохо, Идову (Эбюэхи,46), Омеруо, Трост-Эконг, Балогун, Мозес, Ндиди, Этебо (Айуоби, 90+1), Оби Микел, Ихеаначо (Игало, 86), Муса



Исландия: Халлдорссон, Севарссон, Магнуссон, Рагнар Сигурдссон (Ингасон, 70), Арнасон, Тор Сигурдссон, Гуннарссон (Скуласон, 87), Бьярнасон, Гисласон, Бодварссон (Сигурдарсон, 74), Финнбогасон

рассказывает, как нигерийцы потопили исландских «викингов» в Волге, а Месси теперь должен Мусе.После Евро-2016 можно было смело выпускать в тираж «Легенды и мифы Исландии». Сколько невероятных историй было о токарях-пекарях, которые во Франции, как в сказке, превратились в крутых футболистов и добрались до четвертьфинала. Отдельной главы в этой книге, конечно, заслуживали болельщики исландцев, видео с которыми облетели соц.сети на миллионы лайко-километров.Даже нейтральные к футболу люди не могли не заметить в своих лентах брутальных мужиков, вместе с фанатами скандирующих какое-то «ХУ». А у всех нормальных людей есть такое чувство, как любопытство. Как ненавидящий рэп человек начинает плыть в разговорах с молодыми коллегами и все же открывает на Ютубе баттл. Или фанат серии Марвел, опускающий российское кино при любой возможности, нет-нет да и посмотрит фильмы Кирилла Серебреникова.Так случилось и с исландской темой. В Волгоград на просмотр сказки в режиме реального времени подтянулось много болельщиков. Местные власти учли ошибки в организации, которые всплыли на матче Тунис-Англия, максимально облегчив доступ зрителей к арене. На рамках досмотра станций электричек, ведущих к стадиону, сотрудники РЖД были невероятно вежливы, волонтеры - еще более счастливы, а сотрудники полиции - предельно лояльны. Приятно, что единственным, что сильно мешало, была жара гораздо выше 30 градусов. Пекло стояло непривычное даже для местных жителей.Солнце испугало исландских болельщиков, которые спрятались в местные кафе и в прохладе смотрели, как Бразилия мучалась с Коста-Рикой. Много заведений находится в непосредственной близости со стадионом, поэтому все успели увидеть слезы Неймара, а потом только отправиться на арену. Для нигерийцев такая погода была привычной, о чем и заявил на пресс-конференции тренер их сборной. И тех, и других вместе настораживала только волгоградская мошка, чуть не сожравшая сборную Англии вприкуску с Тунисом. Нападающий Исландии Альфред Финнбогасон нашел способ, как решить проблему, о чем поделился в своем Твиттере.То ли исландцы боялись, что мошка налетит на толпу, то ли еще что-то пришло в эти удивительные головы, но на подходе к стадиону они разбились на кучки, не создавая колоритного движения.Но и с мошкой волгоградские власти порешали. Даже в день матча с неба вертолет поливали арену «концентрированным раствором ванили», как сказали городские журналисты. Но судя по игре в первом тайме, лучше бы мошкара осталась. Настолько был низким темп, что зрители, разочаровавшись, уже на 10-ой минуте начали запускать волну. Сначала это не напоминало море, а просто большое течение на Волге. Но потом все разошлись, и картинка выдалась симпатичной.На 13-ой минуте, традиционно в играх с Исландией, раздалось «ХУ». Барабан ударил 2 раза, пауза, «ХУ». И тут все поняли, что началось. То, ради чего приехала половина стадиона. То, что полетело в сторис и репостах. Плохо, что барабанщик оказался на другом секторе от основной группы исландцев. Хоть его и было слышно в каждой части арены, лучше бы он сидел рядом. Кстати, и нигерийцы своей группой затесались среди синевы, но их в первом тайме вообще никто не слышал.Во второй половине кто-то включил Ахмеду Мусе «спортрежим», и сборная Исландии потухла. Опять же на 13-ой минуте после перерыва пошло «ХУ», но «викингам» уже было не до них. Их возили – безжалостно, бессовестно, на глазах у изумленной публики. Нападающий Нигерии сначала зарядил классный мяч, а следом выстрелил результативно еще. Если бы в такой ситуации оказались английские фаны, то в ход пошло бы кусание ногтей с морщенным лбом и бессмысленный стеклянный взгляд в сторону поля.Но не исландцы. Барабан забил сразу после второго гола Мусы. А потом и опять, внепланово, закатилось «УХ». И не одни исландцы, а весь стадион включился в это. Такой поддержке позавидовал бы местный «Ротор». «Викинги» играли как будто на домашнем стадионе. И что-то дернулось в сердцах исландцев. Своим напором они вымучили себе пенальти. Но удар с 11 метров бездарно реализовал Сигурдссон. Сигурдссон, который Бог знает, сколько лет пылит в АПЛ, дрогнул. А вместе с ним ушли на дно Волги все надежды «викингов».Исландия была невероятна плоха, начиная от обработки передач и заканчивая поведением своего капитана, который перед заменой начал «пихать» партнеру прямо на поле. Это не Греция-2004 и не «Ростов» Курбана Бердыева. Это какая-то непонятная исландская банда игроков, которая во втором тайме не провела ни одной вразумительной атаки. А их все равно гнали и гнали, несмотря на беспомощность футболистов. А ведь был реальный шанс стать лидерами квартета.На пресс-конференции главный тренер Исландии много раз подчеркивал, что команда – семья, а вместе с ними и близкие футболистов. Но даже ни секунды не уделил болельщикам, ни слова, ни предлога, ни междометия. А ведь они – лучшие действующие лица со стороны Исландии. Они – викинги без кавычек. Они, а не такая расслабленная сборная. Настоящие викинги! Не путать с Данилой Козловским.