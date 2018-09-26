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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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"Черноморец" не смог повторить подвиг "Метеора"
Московский "Спартак" в унылом по качеству матче с "Черноморцем" оказался сильнее и вышел в следующий этап Кубка России. Победа 1:0 ознаменовалась травмой Петковича, голом Зе Луиша и возвращением на поле Жано Ананидзе. Александр Симбирский обозначил основные тезисы по игре в Новороссийске.
Казалось бы, причем здесь Козловский?
Нашумевший (относительно) фильм «Тренер» Данилы Козловского рассказывает о футбольном клубе из Новороссийска под названием «Метеор». Так что виды стадиона были вполне узнаваемы, ведь именно там снимали все основные моменты фильма. А пройти мимо аналогий вообще было трудно - по сюжету картины в финале Кубка России «Метеор» внезапно обыгрывает московский «Спартак». Поэтому у Хазрета Дышекова была трудная задача - доказать, что он как тренер, минимум, не хуже Юрия Столешникова.
Петкович - лучший игрок «Спартака» в истории
Долгожданное возвращение серба ограничилось всего 7 минутами, на которые хватило Петковича, после чего защитник получил травму, не выдержав высоченных нагрузок в игре против команды из ПФЛ. Третий номер «Спартака» бетонирует свои позиции в перечне «легенд» красно-белых, где уже есть такие персонажи как Люк Зоа, Кристиан Майдана и Деми Де Зеув. Мало того, что по игровым скиллам Петкович откровенно не тянет, так еще и невезуч как Себастьян Дайслер.
Маслов - слабый КЗ
В «Тюмени» Павел Маслов дебютировал в возрасте 16 лет и чаще всего появлялся на правом фланге обороны. При этом у Павла неплохие данные для игры в центре защиты - именно туда в пару к Мамину молодого игрока и отправил Массимо Каррера. Было бы интересно посмотреть на Маслова в роли ЦЗ, но Петкович спутал все карты - пришлось уходить на правый фланг, а в центр отправился Боккетти. В итоге получился страшный перекос на левый край, так как Маслов очень слаб в поддержке атак.
Понятно, что пример использования ограниченных фланговых защитников на ЧМ (Павар или Эрнандес, например) может многих вдохновить на подвиги, но Маслов свою команду ограничил в плане вариантов развития атак. По оборонительным действиям к Маслову тоже были вопросы - с его фланга «Черноморец» иногда подбирался к воротам Реброва.
Ханни сыграл на своей позиции
Алжирец является классической «десяткой», физика не позволяет ему действовать на фланге так же продуктивно как это получалось у Промеса, а гибридным центральным хавбеком Ханни просто никогда, по сути, и не был. С «Черноморцем» Каррера все-таки позволил себе роскошь поставить Ханни на родную позицию - результат пришел сразу, именно после передачи алжирца из глубины была отрезана вся оборона «Черноморца». Кстати, «Спартак» забил с игры - большая редкость для этого сезона. К вопросу о физике - Ханни ушел с поля уже на 67-й минуте.
Тактика Дышекова - «бицца бороцца» . Но и «Спартак» был ни о чем
Ничего особенного «Черноморец» сегодня не предложил - колоссальный брак в передачах, бесконечные безадресные выносы на чужую половину поля, у команды тупо не было мысли. Даже в самом печальном функциональном состоянии «Спартак» на голом классе переиграл соперника в первом тайме (и этого оказалось достаточно). После гола Зе Луиша «Черноморец» даже не смог настроить контрпрессинг - «Спартак» очень легко уходил от бездумных и бессистемных попыток отбора.
Впрочем, после перерыва команда Дышекова перехватила инициативу, но к по-настоящему опасным моментам у ворот Реброва это не привело. Хотя спартаковцы стабильно садились на карточки, фолили в непосредственной близости от штрафной и с минуты 65-й просто забили на игру. Более классная команда размотала бы такой «Спартак» без особых проблем.
Огненного футбола сегодня не получилось - на игру, к слову, сильно повлияло поле, которое больше было похоже на огород. Ну и гол Пантелеева со штрафного мы так и не увидели.
«Спартак» с легким нервяком прошел в следующий этап Кубка России, болельщики красно-белых увидели в деле Пантелеева, Маслова и Мамина, узнали, что Ананидзе жив, ну а Новороссийск, будем надеяться, получит импульс для дальнейшего развития футбола в городе. В свое время «Черноморец» даже играл с «Валенсией» в Кубке УЕФА. Приятно видеть, что некогда хорошие команды возвращаются в большую игру.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
Казалось бы, причем здесь Козловский?
Нашумевший (относительно) фильм «Тренер» Данилы Козловского рассказывает о футбольном клубе из Новороссийска под названием «Метеор». Так что виды стадиона были вполне узнаваемы, ведь именно там снимали все основные моменты фильма. А пройти мимо аналогий вообще было трудно - по сюжету картины в финале Кубка России «Метеор» внезапно обыгрывает московский «Спартак». Поэтому у Хазрета Дышекова была трудная задача - доказать, что он как тренер, минимум, не хуже Юрия Столешникова.
Петкович - лучший игрок «Спартака» в истории
Долгожданное возвращение серба ограничилось всего 7 минутами, на которые хватило Петковича, после чего защитник получил травму, не выдержав высоченных нагрузок в игре против команды из ПФЛ. Третий номер «Спартака» бетонирует свои позиции в перечне «легенд» красно-белых, где уже есть такие персонажи как Люк Зоа, Кристиан Майдана и Деми Де Зеув. Мало того, что по игровым скиллам Петкович откровенно не тянет, так еще и невезуч как Себастьян Дайслер.
Маслов - слабый КЗ
В «Тюмени» Павел Маслов дебютировал в возрасте 16 лет и чаще всего появлялся на правом фланге обороны. При этом у Павла неплохие данные для игры в центре защиты - именно туда в пару к Мамину молодого игрока и отправил Массимо Каррера. Было бы интересно посмотреть на Маслова в роли ЦЗ, но Петкович спутал все карты - пришлось уходить на правый фланг, а в центр отправился Боккетти. В итоге получился страшный перекос на левый край, так как Маслов очень слаб в поддержке атак.
Понятно, что пример использования ограниченных фланговых защитников на ЧМ (Павар или Эрнандес, например) может многих вдохновить на подвиги, но Маслов свою команду ограничил в плане вариантов развития атак. По оборонительным действиям к Маслову тоже были вопросы - с его фланга «Черноморец» иногда подбирался к воротам Реброва.
Ханни сыграл на своей позиции
Алжирец является классической «десяткой», физика не позволяет ему действовать на фланге так же продуктивно как это получалось у Промеса, а гибридным центральным хавбеком Ханни просто никогда, по сути, и не был. С «Черноморцем» Каррера все-таки позволил себе роскошь поставить Ханни на родную позицию - результат пришел сразу, именно после передачи алжирца из глубины была отрезана вся оборона «Черноморца». Кстати, «Спартак» забил с игры - большая редкость для этого сезона. К вопросу о физике - Ханни ушел с поля уже на 67-й минуте.
Тактика Дышекова - «бицца бороцца» . Но и «Спартак» был ни о чем
Ничего особенного «Черноморец» сегодня не предложил - колоссальный брак в передачах, бесконечные безадресные выносы на чужую половину поля, у команды тупо не было мысли. Даже в самом печальном функциональном состоянии «Спартак» на голом классе переиграл соперника в первом тайме (и этого оказалось достаточно). После гола Зе Луиша «Черноморец» даже не смог настроить контрпрессинг - «Спартак» очень легко уходил от бездумных и бессистемных попыток отбора.
Впрочем, после перерыва команда Дышекова перехватила инициативу, но к по-настоящему опасным моментам у ворот Реброва это не привело. Хотя спартаковцы стабильно садились на карточки, фолили в непосредственной близости от штрафной и с минуты 65-й просто забили на игру. Более классная команда размотала бы такой «Спартак» без особых проблем.
Огненного футбола сегодня не получилось - на игру, к слову, сильно повлияло поле, которое больше было похоже на огород. Ну и гол Пантелеева со штрафного мы так и не увидели.
«Спартак» с легким нервяком прошел в следующий этап Кубка России, болельщики красно-белых увидели в деле Пантелеева, Маслова и Мамина, узнали, что Ананидзе жив, ну а Новороссийск, будем надеяться, получит импульс для дальнейшего развития футбола в городе. В свое время «Черноморец» даже играл с «Валенсией» в Кубке УЕФА. Приятно видеть, что некогда хорошие команды возвращаются в большую игру.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
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