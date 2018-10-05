Станислав Крицюк: видимо, Окриашвили по-другому не умеет забивать

Голкипер "Краснодара" Станислав Крицюк прокомментировал волевую победу своей команды над испанской "Севилье" во втором туре группового этапа Лиги Европы.– Впечатления остались только положительные, – заявил игрок. – Потому что мы не просто выиграли, а, считаю, переиграли "Севилью" по игре: у нас было больше моментов. Мы заслужили победу.– Конечно, все знают уровень "Севильи" и для нас это не было удивлением. Но нашим тренерам удалось подготовить нас к этой игре хорошо. Мы смотрелись хорошо и вели игру, возможно, за исключением концовки первого тайма и начала второго. Считаю, у нас почти все получилось.По ощущениям после игры... Видимо, мы выступили очень хорошо, что не дали возможность "Севилье" показать их все сильные качества. Сегодня получилось выиграть.– У них все игроки сильные. Когда разбирали соперника, мне по каждому игроку объясняли, что он из себя представляет. От каждого можно было ожидать опасности.– Нет, немного другую. Так что немного другой состав от ожидаемого нами вышел. Но нас не застало это врасплох, так как мы и запасных тоже разбирали.– Понимаете, уровень "Севильи" настолько высок, что один момент, где что-то не доглядели, может превратиться в гол. Они сразу наказывают. А мы не реализовали сразу 2-3 момента подряд, отсюда и такое впечатление. Зато в конце нам помогла удача и Окри (Окриашвили – прим.). По-другому, видимо, он и не умеет забивать, так что надо давать ему всегда бить через себя.Можно сказать, что во втором тайме мы вернули сопернику должок за тайм первый.– Он очень координированный и часто так бьет. И у него часто получается – этого не отнять.– У нас сейчас идет игра. С каждым соперником мы настраиваемся только на победу по ходу матча. Нам было интересно, что покажет соперник, поэтому мы подстраивались под его действия. Нам было интересно, мы же вы выходим играть. Не стоит бояться.www.rusfootball.info