Незаметные герои Чемпионата мира. Анализ сборной Швеции в преддверии матча с Россией

товарищеским

Во втором туре Лиги Наций сборная России примет в Калининграде сборную Швеции.подробно анализирует состояние нашего ближайшего соперника и вспоминает про успехи команды на последнем Чемпионате мира.В отличие от героических достижений сборных России и Хорватии на летнем «мундиале», успехи шведов почему-то остались незамеченными многими журналистами и поклонниками футбола. Тем не менее, сборная Швеции показала на Чемпионате мира восхитительный футбол и, как и хозяева, споткнулась только в 1/4 финала. Более того, шведы умудрились выйти из группы «смерти», попутно обойдя и ярких мексиканцев, и распиаренных немцев (не забываем и про корейцев).Уже тогда команда Янне Андерсона поразила любителей футбола потрясающей игровой дисциплиной и великолепными физическими данными. Будучи одним из множества последователей главной футбольной тенденции 2018-го года, команда играла по схеме 4-4-2 с изобилием длинных передач, ставкой на мощного форварда впереди (даже двух) и с большим количеством верховых единоборств.Во втором туре ЧМ шведы выдали один из крутейших матчей на всем турнире, оказав серьезное сопротивление немцам. На примере этого матча четко проглядываются главные козыри той команды. Схема 4-4-2 позволяет играть максимально компактно (Диего Симеоне подтвердит). Внимательная игра опорных полузащитников, помощь в обороне со стороны форвардов и фланговых полузащитников и грамотная игра центральных защитников на опережение позволяет контролировать пространство между линиями, что для техничной комбинационной команды подобно смерти:Но главное достижение той Швеции – это игра в прессинге со стороны форвардов. Именно благодаря их действиям и удалось открыть счет в матче. Сначала Маркус Берг обокрал соперника после неаккуратной передачи Тони Крооса:А благодаря быстрым действиям полузащиты шведы смогли буквально в две передачи вывести на удар правильно открывшегося Тойвонена:Предельно просто и эффективно. Тот же принцип проглядывается и на примере второго гола в решающей игре с Мексикой. Вот как началась контратака, после которой был заработан тот самый пенальти:За пару секунд до этого Тойвонен вернулся и навязал борьбу в отборе возле своей штрафной, отправив в контратаку Форсберга. Тем не менее, мексиканцы пресекли этот выпад, но вторая волна прессинга на приеме мяча в исполнении неугомонного Тойвонена стала роковой. Контрпрессинг во всей красе и выход 3 в 3.Наиболее отчетливо стиль шведов просматривается на примере общекомандных цифр. Желто-синие – первые на турнире по количеству выносов – 31,8 за матч (вторые – Южная Корея, на статистике сказались игры против немцев с их тотальным контролем мяча). Также шведы – первые на турнире по количеству заблокированных ударов за матч (7, снова вспоминаем про игры со сверхатакующими немцами и мексиканцами). При этом шведы – четвертая команда ЧМ по количеству попыток отбора за матч – всего 16,3 (выше Англия, Испания и Сенегал), что говорит о выстроенной позиционной игре без мяча.Тут же можно вспомнить про мощные физические данные. Тем не менее, в этом компоненте команда также не в лидерах. По общему количеству верховых единоборств за матч Швеция только на 6 месте среди всех участников ЧМ.Если вкратце резюмировать выступление шведов в России – это была невероятно сбалансированная команда. И очень незаслуженно обделенная вниманием болельщиков и СМИ.В отличие от нашей команды, шведы после ЧМ пока что так и не пришли в себя. Сначала команда резервным составом проиграла в товарищеском матче австрийцам. И если эта игра была не особо показательной, то первый матч в новой Лиге Наций против Турции проходил под пристальным вниманием и болельщиков, и специалистов.Нужно сказать, что после удачного ЧМ карьеру в сборной на высокой ноте закончил многолетний старожил команды Ола Тойвонен. А игру с турками еще и пропустили яркий полузащитник Эмиль Форсберг и лидер обороны и капитан Андреас Гранквист, что отразилось на игровом и психологическом состоянии команды. Тем не менее, Швеция не отошла от излюбленной структуры и снова использовала те же козыри с грамотной игрой в переходных фазах:Первые 50 минут шведы провели на очень высоком уровне и вполне заслуженно вели в счете. Если возвращаться к теме игры в прессинге, то здесь особенно показательным вышел второй гол. Виктор Классон поддавил соперника на своем фланге, спровоцировав того на потерю мяча. Благодаря правильному расположению его подобрал Телин и выкатил обратно партнеру. Классон продвинулся чуть вперед и мощно зарядил в девятку:На этом хорошие новости для Швеции закончились. Уже через минуту Чалханоглу хитрым ударом из-под защитника пробил в дальний угол и отыграл один мяч. А затем вышел Эмре Акбаба и перевернул игру. Второй гол турков стал результатом ошибок как раз тех игроков, которые были призваны заменить недостающих лидеров. Сначала Телин потерял мяч на ровном месте при позиционной атаке:А затем центральный защитник Понтус Янссон легко уступил позицию Тосуну, который в касание скинул на подключившегося Акбаба:При этом большие вопросы не только к Янссону, но и к оказавшемуся на месте правого центрдефа капитану Себастьяну Ларссону, который дал скидке пройти, проспал врывание соперника за спину и не перехватил мяч.Ну а действия Янссона на 92 минуте еще сложнее объяснить. Изначально защитник опекал Озьякупа, но потом турецкий полузащитник отошел, а в его зону из глубины подключился Акбаба. В момент подачи Янссон (как казалось) играл по мячу, абсолютно один. Он почему-то просто проигнорировал открывание проворного турецкого игрока, хотя весь эпизод происходил прямо перед глазами шведа:- Виктор Классон феерит не только в РПЛ. В составе шведов полузащитник стал не менее важным атакующим звеном, чем его звездный коллега из «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг. В последних 6 матчах за сборную Классон оформил 2 ассиста (еще в группе ЧМ) и забил шикарный мяч в ворота сборной Турции.- На ближайшие игры с Россией и Словакией в сборную вновь вызван Андреас Гранквист, поэтому рассчитывать на повторный перформанс со стороны Понтуса Янссона достаточно опрометчиво. Кроме того, в Калининград приедет и другой лидер шведов – тот самый креативный полузащитник Эмиль Форсберг.- За 2018 год сборная Швеции выиграла всего 4 матча из 13 (3 из них пришлось на ЧМ). Хотя кому-кому, а поклонникам сборной России теперь хорошо известно, что судить команду поконтрольным матчам - не самая лучшая идея.Швеция - пока что единственная команда в нашей группе, не набравшая ни одного очка. Поэтому подопечным Янне Андерссона ни в коем случае нельзя проигрывать, иначе их шансы на первое место сильно упадут. Важно, что шведы играют в такой же силовой и вертикальный футбол, как и сборная России, поэтому рассчитывать на верховую игру Дзюбы и Марио Фернандеса и на наличие свободных зон тренерскому штабу точно не стоит.