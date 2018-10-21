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Виктор Классон: "Краснодар" играл не так агрессивно, как должен был (видео)

Шведский футболист ФК "Краснодар" Виктор Классон пообщался с прессой после матча, в котором его команда проиграла грозненскому "Ахмату".



– Матч получился довольно сложным. Сказывается ли на таких играх состояние игроков, которые вернулись со сборной?
– Это хороший вопрос. Сложно сказать, почему мы сегодня не провели матч в хорошей манере, как это бывает обычно. Первый тайм для нас был больше неудачным, я считаю. Мы почему-то не играли так активно и агрессивно, как мы должны играть.

Во второй половине встречи мы были лучше и более агрессивными, нагнетали давление на команду соперника. Но потом пропустили мяч, и отыграться уже не получилось. Сыграли сегодня ниже своих возможностей. Может, дело и в национальных сборных – я не знаю.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Классон Краснодар Ахмат Rвидео
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