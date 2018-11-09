Матвей Сафонов: переживал только до начала матча

Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов, дебютировавший за основную команду в еврокубках, поделился своими эмоциями от игры.– На самом деле, я переживал только до начала матча, – признался молодой голкипер. – Я уже играл позапрошлую игру на Кубок: был серьезный матч с "Крыльями Советов". Я не думаю, что тот соперник был сильно слабее сегодняшнего. Ожидал серьезной игры, был готов выложиться на все сто.– Почему "страшно"? Моменты бывают в каждой игре, тут нет ничего страшного.– Да, пропустил.– Другие матчи мои посмотрите: так каждый раз.– Не хотелось бы разделять, все-таки это была одна игра. Где-то включался, где-то стоял больше без работы.– Разницы особо нет, потому что они все профессионалы и спокойно воспринимают меня. В некоторых случаях они требуют, чтобы я повысил голос и что-то подсказал им.– Нет, это провокация (смеется).– Посмотрим, как решит тренер. Будем стараться. Ближе к матчу станет понятно.www.rusfootball.info