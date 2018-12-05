Новости партнеров

Иван Игнатьев: в таком плотном графике футболисты могут уставать

Забивший свой третий мяч в последних четырех играх, молодой нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев после игры с "Ростовом" прокомментировал её результаты.

– Уже второй матч "Ростов" добывает ничью с помощью стандарта, – заявил игрок. – Они хорошо играют на них, а мы где-то недоигрываем в таких эпизодах.

– Мы уже привыкли, что "Краснодару", чтобы выиграть, надо сначала пропустить. Может, дело сегодня было в этом?
– На самом деле, и когда первыми забиваем, то тоже побеждаем. Просто не хватило, видимо, концентрации в конце встречи. Будет ответный матч, будем играть и отдадим все силы, чтобы пройти дальше.

– Как вы думаете, какие шансы у "Краснодара"?
– Очень высокие, но и у "Ростова" тоже. Посмотрим, по игре будет видно.

– Карпин сказал, что его команда пропустила два мяча в первом тайме потому что боялась "Краснодар". Вы это чувствовали?
– Как сказать? Не то, чтобы чувствовали, но каждый соперник играет с нами от обороны. Трудно вскрыть этот "автобус". Если они так говорят, значит, что так и есть, наверное – это их дело.

– Мы привыкли так же, что "Краснодар" увеличивает темп во втором тайме. Но почему сегодня этого не произошло?
– Я думаю, вам тоже должно быть понятно, что в таком плотном графике футболисты могут уставать. Ротация хоть и есть, но все игроки, которые за последние две недели регулярно играли, им было тяжеловато во второй половине. Ноги чуть устали, но это не оправдание, а физиология.

– Не обидно, что вы лично только разыгрались, как совсем скоро перерыв?
– Моя форма еще не стопроцентная – процентов девяносто, я считаю. Будет перерыв, буду готовиться ко второй части сезона и выложусь на сборах, чтобы подойти ко второй части сезона.

– Ждете возвращения Мамаева?
– Не хочу это комментировать.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Краснодар Игнатьев Ростов
Сегодня, 22:55
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.