Иван Игнатьев: в таком плотном графике футболисты могут уставать

Забивший свой третий мяч в последних четырех играх, молодой нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев после игры с "Ростовом" прокомментировал её результаты.– Уже второй матч "Ростов" добывает ничью с помощью стандарта, – заявил игрок. – Они хорошо играют на них, а мы где-то недоигрываем в таких эпизодах.– На самом деле, и когда первыми забиваем, то тоже побеждаем. Просто не хватило, видимо, концентрации в конце встречи. Будет ответный матч, будем играть и отдадим все силы, чтобы пройти дальше.– Очень высокие, но и у "Ростова" тоже. Посмотрим, по игре будет видно.– Как сказать? Не то, чтобы чувствовали, но каждый соперник играет с нами от обороны. Трудно вскрыть этот "автобус". Если они так говорят, значит, что так и есть, наверное – это их дело.– Я думаю, вам тоже должно быть понятно, что в таком плотном графике футболисты могут уставать. Ротация хоть и есть, но все игроки, которые за последние две недели регулярно играли, им было тяжеловато во второй половине. Ноги чуть устали, но это не оправдание, а физиология.– Моя форма еще не стопроцентная – процентов девяносто, я считаю. Будет перерыв, буду готовиться ко второй части сезона и выложусь на сборах, чтобы подойти ко второй части сезона.– Не хочу это комментировать.www.rusfootball.info