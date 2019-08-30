"У меня друзья в России, они никак не относятся к Порошенко или Путину. Мой друг ничего плохого моей стране не сделал, почему я должен с ним не общаться? Это мои друзья, самые близкие друзья, мы семьями дружим, у нас дети общаются. Новый год праздновали дома у друзей, я их к себе приглашаю в Германию.
В этом году Саша Самедов приехал в Одессу и был очень удивлен и рад, что у нас все спокойно, все хорошо. Боялся ли? Ну да, в России действительно показывают такие ужасы, что у нас здесь людей едят. Когда приехал, он ходил под таким впечатлением. Люди все доброжелательны, с ним люди подходили фотографироваться, воду дали бесплатно, когда узнали, что это Саша Самедов из "Спартака", мне такого не давали. Чтобы кто-то сказал про него то, что мне пишут в соцсетях… Кто это пишет? Хрен его знает", — сказал Воронин в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".
Андрей Воронин: Самедов в этом году приехал в Одессу и был удивлён, что у нас все спокойно, все хорошо
Бывший футболист московского "Динамо" и сборной Украины Андрей Воронин высказался об отношениях между Россией и Украиной, а также рассказал, как к нему в Одессу недавно приезжал российский футболист Александр Самедов.
фото: instagram.com
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