Андрей Воронин: Самедов в этом году приехал в Одессу и был удивлён, что у нас все спокойно, все хорошо

Бывший футболист московского "Динамо" и сборной Украины Андрей Воронин высказался об отношениях между Россией и Украиной, а также рассказал, как к нему в Одессу недавно приезжал российский футболист Александр Самедов.

фото: instagram.com