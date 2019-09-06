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Молодёжка хороша. Победили Сербию, Дивеев забил, Чалов заработал удаление для соперника

Сборная до 21 года под руководством Галактионова отомстила Сербии за поражение в прошлой квалификации к Евро. Десант из ЦСКА сделал ключевые моменты.


Ещё не бывало в современной истории настолько мощной молодёжной сборной России. Сразу несколько её представителей не только могли бы, но и должны попадать в главную команду. Максименко был одним из лучших в «Спартаке» на старте этого сезона, Обляков в безоговорочной основе ЦСКА, Чалов – лучший бомбардир прошлого сезона.

У Черчесова другое видение ситуации, поэтому игрокам пришлось ехать и помогать составу до 21 года пробиваться на чемпионат Европы. Наша молодёжная сборная не отбиралась на него с 2013 года, так что задача оказалась вполне достойной.

Тем более квалификация начиналась игрой против Сербии. Именно балканцы лишили возможности нашу молодёжку (ту самую – с Бушмановым и Мелкадзе) сыграть на прошедшем Евро. Хороший повод отомстить одному из братских народов.


Начинали игру аккуратно. Чаще мяч держался у тройки центральных защитников, а продвигался чуть ли не исключительно флангами. Сербы не особо продвигались (ни одного подхода за первые десять минут), хотя с давлением гости регулярно обозначали попытки.

Звёздный (по меркам состава молодёжки) Чалов выглядел тяжеловато. Неудивительно, учитывая, что при обороне сборная России переключалась даже на 5-4-1. При таком футболе больше подходит в случае с нападающими формация Дзюбы, а Чалов проигрывал слишком много борьбы.

Фланги сработали к середине первого тайма. Степанов после неплохого разгона Умярова заработал нарушение на углу штрафной. Подача пошла так себе, но с подбора роскошно навесил Евгеньев (до этого один из самых активных) на другого ЦЗ Дивеева. А говорят ещё дефицитная позиция - мало того, что Галактионов нашёл трёх игроков до 21 года с практикой в РПЛ, так двое из них ещё оформили гол.

После забитого мяча встреча снова максимально успокоилась. Болельщики в Саранске какое-то время держались, напоминая, что «Косово – Сербия», но ближе к перерыву скисли и они. Исчез хоть какой-то антураж встречи молодёжной сборной.

Россия отлично играла в обороне и практически не допускала моментов у ворот Сафонова. Исключением была только одна подача с фланга Рассказова, когда автор забитого гола Дивеев немного опоздал, и опаснейший прорыв Илича на последних минутах первого тайма (закончился он неудачной симуляцией).

Гости заметно взбесились из-за того, что продвижение дальше штрафной не получалось совсем, и начали хватать жёлтые. Активно им помогал в этом Ломовицкий, проводивший очень сильный тайм. У него получалось гораздо лучше, чем выходило в «Спартаке».


Первый тайм Россия благополучно засушила. И сразу после отдыха начала гораздо активнее. Сидеть до финального свистка российская сборная не захотела и начала не только гнуться перед своей штрафной, но и уходить в позиционные рейды. Местами было ярко и симпатично – например, после дальнего удара Облякова или роскошного (пусть и случайного) финта от Чалова.

Нападающий при другой игре стал заметно полезнее. После отличного врывания с фланга Чалов удачно подставился перед чужой штрафной и заработал для Илича вторую жёлтую. Дальше играли в большинстве.

Судья мог перевернуть игру как в одну, так и в другую сторону. Сначала автор голевой передачи Евгеньев случайно сыграл рукой в своей штрафной. Потом лёжа на газоне потрогал мяч защитник сербской команды. Оба раза арбитр свистеть не стал.

Галактионов отпустил игровое время и форварду «Краснодара» Игнатьев (он заменил Чалова), но на ещё один гол сборная не наиграла. Моменты были – заходил на сербского вратаря Игнатьев, но голкипер соперников потащил в очередной раз. Уже на последних секундах он же выходил один на один, но запорол ещё одну реальную возможность.

Правда, и пропустить россиянам не довелось, так что наши всё равно победили. Забивший Дивеев и заработавший удаление для соперника Чалов сделали очень важный матч отбора с одним из прямых конкурентов. Хотя и Ломовицкий с Рассказовым провели очень неплохую игру.

Квалификация чемпионата Европы - 2021

Россия U-21 - Сербия U-21 - 1:0
Гол: Дивеев, 20

Россия: Сафонов, Степанов, Дивеев, Калугин, Рассказов, Евгеньев, Ломовицкий, Обляков, Кучаев (Грулев, 74), Умяров, Чалов (Игнатьев, 72)

Сербия: Марко Илич, Терзич, Маркович (Златанович, 72), Деветак, Павлович, Аджич (Бирманчевич, 67), Иван Илич, Лука Илич, Петрович (Машович 59), Йовелич (Рачич, 67), Влахович (Тедич, 59)

Предупреждения: Евгеньев, 21, Петрович, 33, Деветак, 37, Лука Илич, 40, Дивеев, 49, Маркович, 69, Ломовицкий, 71, Сафонов, 90+3

Удаления: Лука Илич, 60.

Фото: ПФК ЦСКА, РФС


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Теги: сборная России U21 Обляков Чалов Ломовицкий Дивеев
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