Ян Вертонген: матч Бельгии с Сан-Марино был действительно странным
Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген прокомментировал крупную победу над Сан-Марино со счётом 4:0 в матче 5-го тура квалификации Евро-2020.
«Это был действительно странный матч. Первый тайм получился сложным, второй тайм прошёл намного лучше. Мы слишком сильно хотели форсировать события, сбиваясь на индивидуальную игру. Затем вы смотрите друг на друга и думаете: «Как это возможно?». Но мы не должны быть слишком драматичны по этому поводу. Лидируем в своей группе и набрали три очка. В понедельник предстоит важный матч, там мы можем сделать важный шаг к Евро», — приводит слова Вертонгена официальный сайт УЕФА.
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»