Артем Милевский намекнул на возвращение в сборную Украины: Николаич, пора

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский в инстаграме опубликовал совместное фото с Андреем Шевченко в форме национальной команды.

"Николаич, пора", — написал Милевский нынешнему главному тренеру сборной. Веротянее всего, Милевский имел ввиду возвращение в сборную Украины, за которую он не играл с 2012 года. Сейчас он выступает в брестском "Динамо". В текущем сезоне Милевский записал в свой актив 3 забитых мяча за 19 матчей.