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В Бразилии был сыгран матч, который завершился со счетом 56:0

В субботу, 28 сентября, женская команда "Фламенго" взяла верх над "Греминьо" со счётом 56:0. Матч проходил в рамках чемпионата штата Рио.

Самым крупным официально зафиксированным счётом в истории футбола является игра чемпионата Мадагаскара, состоявшаяся 31 октября 2002 года между командами "Адема" и "Л'Эмирн", завершившаяся со счётом 149:0 в пользу хозяев, однако в том матче гости целенаправленно забивали в свои ворота в целях протеста против арбитра.


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Теги: Фламенго
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