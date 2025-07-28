"Урал" вырвал победу у "Черноморца" на 94-й минуте
Завершился матч второго тура Первой лиги, в котором встретились "Урал" и "Черноморец. Команда Мирослава Ромащенко одержала победу со счетом 3:2.
Фото: ФК "Урал"
Автором первого гола в составе хозяев стал Мартин Секулич на 22-й минуте. Также голами отметились Матвей Бардачев (48-я минута) и Силвие Бегич (94-я минуте). На счету гостей голы Саида Алиева (26-я минута) и Олега Николаев (50-я минута). В следующем туре "Урал" примет "Родину". Встреча состоится в субботу, 2 августа. На следующий день "Черноморец" сыграет в домашнем матче с тульским "Арсеналом".