"Планирую в ближайшей перспективе пригласить к себе генерального директора клуба Романа Асхабадзе и главного тренера Игоря Шалимова. Обсудим с ними старт команды в этом сезоне и необходимые меры для скорейшего изменения ситуации", — написал Гусев в соцсети.
В воскресенье, 28 сентября, воронежский "Факел" сыграл вничью с "Чайкой". Матч 12-го тура Первой лиги завершился со счетом 0:0. Таким образом, подопечные Игоря Шалимова не одержали ни одной победы в течение трех встреч подряд. На данный момент "Факел" занимает третье место в турнирной таблице, записав в свой актив 24 очка. 4 октября воронежская команда примет "Волгу" из Ульяновска.
Шалимов стал главным тренером "Факела" в апреле 2025 года. Под руководством 56-летнего специалиста команда провела 21 матч. За этот период на счету воронежцев – восемь побед, шесть поражений и семь ничьих.
Губернатор Воронежской области планирует обсудить результаты "Факела" с Шалимовым и Асхабадзе
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что вызовет на разговор главного тренера "Факела" Игоря Шалимова и генерального директора клуба Романа Асхабадзе для обсуждения результатов команды.
Фото: ФК "Факел"