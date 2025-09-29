Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
Волга Ул1 тайм
Урал
16:30
СКА-ХабаровскНе начат
Родина
18:30
СоколНе начат
Черноморец
19:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
22:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
19:30
ТориноНе начат
Дженоа
21:45
ЛациоНе начат

Губернатор Воронежской области планирует обсудить результаты "Факела" с Шалимовым и Асхабадзе

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что вызовет на разговор главного тренера "Факела" Игоря Шалимова и генерального директора клуба Романа Асхабадзе для обсуждения результатов команды.
Фото: ФК "Факел"
"Планирую в ближайшей перспективе пригласить к себе генерального директора клуба Романа Асхабадзе и главного тренера Игоря Шалимова. Обсудим с ними старт команды в этом сезоне и необходимые меры для скорейшего изменения ситуации", — написал Гусев в соцсети.

В воскресенье, 28 сентября, воронежский "Факел" сыграл вничью с "Чайкой". Матч 12-го тура Первой лиги завершился со счетом 0:0. Таким образом, подопечные Игоря Шалимова не одержали ни одной победы в течение трех встреч подряд. На данный момент "Факел" занимает третье место в турнирной таблице, записав в свой актив 24 очка. 4 октября воронежская команда примет "Волгу" из Ульяновска.

Шалимов стал главным тренером "Факела" в апреле 2025 года. Под руководством 56-летнего специалиста команда провела 21 матч. За этот период на счету воронежцев – восемь побед, шесть поражений и семь ничьих.

