Английская премьер-лига

Борнмут
22:30
ЭвертонНе начат
Фулхэм
22:30
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:15
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Барселона
23:00
АтлетикоНе начат

Кубок Италии

Ювентус
23:00
УдинезеНе начат

Кубок Германии

Боруссия М
20:00
Санкт-ПаулиНе начат
Герта
20:00
КайзерслаутернНе начат
РБ Лейпциг
23:00
МагдебургНе начат
Боруссия Д
23:00
БайерНе начат

Тукманов рассказал, на каком месте может финишировать "Торпедо" по итогам сезона

Экс-президент "Торпедо" Александр Тукманов считает, что команда может войти в топ-10 Первой лиги.
Фото: ФК "Торпедо"
- Думаю, что по итогам сезона "Торпедо" будет на 8-12-м месте в Первой лиге. Самое главное, чтобы Кононов вернул игрокам уверенность в себе. Нужно стабилизировать состав, работать, улучшать физические кондиции — они должны быть оптимальными.

Московское "Торпедо" набрало 21 очко в 21 туре и финишировало на 15-й строчке в турнирной таблице Первой лиги. По итогам первой части чемпионата России "автозаводцы" находятся в одном балле от зоны прямого вылета.

В нынешнем сезоне черно-белые одержали пять побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели десять поражений.

Источник: "Чемпионат"

