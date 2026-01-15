"Ждём забитых мячей, ассистов и надёжной игры в обороне", - написано в Telegram-канале "Сокола".
Михаил Мальцев выступал за "Ротор" с начала июля 2025 года. В текущем сезоне за клуб полузащитник провел 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость российского игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 350 тысяч евро.
Ранее футболист выступал за второй состав "Локомотива".
Воспитанник "Локомотива" стал игроком "Сокола"
Фото: ФК "Ротор"