В "Родине" высказались о возможном выходе команды в РПЛ

Спортивный директор "Родины" Алексей Зинин высказался о возможном выходе команды в РПЛ.
Фото: ФК "Родина"
По словам Зинина, выход в РПЛ будет заслуженной историей для "Родины".

- Если в этом сезоне сможем выйти в РПЛ, это будет заслуженная история по совокупности того пути, который прошли.

Но ещё раз подчеркну, что пока ничего не решено, на финише турнира нас ждёт тяжёлое испытание, - цитирует Зинина "Чемпионат".

После 28 сыгранных туров московская "Родина" занимает второе место в турнирной таблице Первой Лиги с 55 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего воронежского "Факела" на четыре балла. В 28 туре чемпионата московский клуб на выезде одержал победу над воронежцами со счетом 3:1. В следующем туре "Родина" сыграет на домашнем стадионе с ульяновской "Волгой".

