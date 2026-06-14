Юран обозначил свою задачу в "Урале"

"Подписывая контракт, я должен думать об ответственности перед областью, перед болельщиками, максимально постараться решить задачу - вернуть "Урал" в РПЛ.Потому что, имея такие базы, такие условия для работы, команда должна находиться в РПЛ. Ну и, конечно, болельщик всё-таки заждался. Приложу максимум усилий", - сказал Юран в интервью пресс-службе клуба.
Назначение Сергея Юрана главным тренером "Урала" состоялось 12 июня. Соглашение рассчитано до лета 2027 года.
В прошедшем сезоне Первой лиги клуб занял третью строчку, но не смог заработать повышение в классе, проиграв махачкалинскому "Динамо" в стыковых матчах.
В последний раз "Урал" выступал в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2023/2024.