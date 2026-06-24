"Рвут на части". В "Родине" назвали наиболее востребованных игроков клуба

Главный операционный и спортивный директор "Родины" Алексей Зинин рассказал, к каким футболистам проявляют наибольший спрос клубы РПЛ.

Фото: ФК "Родина"

В нынешнее наиболее востребованы те, кто не играл у нас в основе весной: Юдинцев, Шадринцев, Гордюшенко, Тананеев. Их буквально рвут на части, но ребята не торопятся уходить.