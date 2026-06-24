"Рвут на части". В "Родине" назвали наиболее востребованных игроков клуба

В нынешнее наиболее востребованы те, кто не играл у нас в основе весной: Юдинцев, Шадринцев, Гордюшенко, Тананеев. Их буквально рвут на части, но ребята не торопятся уходить.
А по ведущим игрокам предложений нет, потому что клубы понимают, что это бесполезно", - сказал Зинин.
По итогам прошедшего сезона Первой лиги московская "Родина" финишировала на первой строчке в турнирной таблице и завоевала золотые медали чемпионата, а также повышение в классе. Команда набрала 68 очков в 34 турах и по результатам личных встреч опередила воронежский "Факел", завершивший сезон вторым.
Таким образом в новом сезоне "Родина" сыграет в Российской Премьер-Лиге. Это произойдет впервые в истории клуба.
Источник: "Чемпионат"