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"Рвут на части". В "Родине" назвали наиболее востребованных игроков клуба

Главный операционный и спортивный директор "Родины" Алексей Зинин рассказал, к каким футболистам проявляют наибольший спрос клубы РПЛ.
Фото: ФК "Родина"
"В каждое трансферное окно по-разному...

В нынешнее наиболее востребованы те, кто не играл у нас в основе весной: Юдинцев, Шадринцев, Гордюшенко, Тананеев. Их буквально рвут на части, но ребята не торопятся уходить.

А по ведущим игрокам предложений нет, потому что клубы понимают, что это бесполезно", - сказал Зинин.

По итогам прошедшего сезона Первой лиги московская "Родина" финишировала на первой строчке в турнирной таблице и завоевала золотые медали чемпионата, а также повышение в классе. Команда набрала 68 очков в 34 турах и по результатам личных встреч опередила воронежский "Факел", завершивший сезон вторым.

Таким образом в новом сезоне "Родина" сыграет в Российской Премьер-Лиге. Это произойдет впервые в истории клуба.

Источник: "Чемпионат"

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