По информации источника, Николай Бочко должен заключить контракт с БАТЭ на один год.
Футболист выступал в составе ивановского "Текстильщика" с января 2026 года. В прошедшем сезоне правый защитник провел 24 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 175 тысяч евро.
Бочко находился в системе "Краснодара" с 2016 по 2021 год.
Воспитанник "Краснодара" может перейти в БАТЭ
Игрок может продолжить карьеру в Белоруссии.
Фото: ФК "Краснодар"