Воспитанник "Краснодара" может перейти в БАТЭ

Игрок может продолжить карьеру в Белоруссии.

Фото: ФК "Краснодар"

По информации источника, Николай Бочко должен заключить контракт с БАТЭ на один год.



Футболист выступал в составе ивановского "Текстильщика" с января 2026 года. В прошедшем сезоне правый защитник провел 24 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 175 тысяч евро.



Бочко находился в системе "Краснодара" с 2016 по 2021 год.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Текстильщик