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Воспитанник "Краснодара" может перейти в БАТЭ

Игрок может продолжить карьеру в Белоруссии.
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, Николай Бочко должен заключить контракт с БАТЭ на один год.

Футболист выступал в составе ивановского "Текстильщика" с января 2026 года. В прошедшем сезоне правый защитник провел 24 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 175 тысяч евро.

Бочко находился в системе "Краснодара" с 2016 по 2021 год.

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