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Зобнин высказался о реакции болельщиков "Спартака" на переход Даку

Капитан "Спартака" Роман Зобнин высказался о негативной реакции болельщиков красно-белых на переход Мирлинда Даку.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Зобнина, ему главное, чтобы футболист выкладывался на поле.

- Мне важно, чтобы футболисты выкладывались на футбольном поле. Если это будет происходить, остальное мне неважно, - приводит слова Зобнина "Чемпионат".

Напомним, что Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" за 11 миллионов евро. Группировка фанатов Crazy North публично высказывалась против перехода форварда, объяснив свою позицию "поддержкой братского народа Сербии". Также фанаты столичного клуба скандировали "Косово - Сербия" во время матча Кубка России с "Оренбургом".

На чемпионате Европы-2024 Даку после матча Албания - Хорватия (2:2) выкрикивал в громкоговоритель заряды против Северной Македонии и Сербии.

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