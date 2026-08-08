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Смородская: в этом сезоне "Локомотив" не ждет ничего хорошего, там прямо все плохо

Экс-президент московского "Локомотива" Ольга Смородская в беседе с Rusfootball.info оценила перспективы команды в этом сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"
- Ничего хорошего в этом сезоне "Локомотив" не ждет, там как-то все плохо. А причина этому — не дальновидность нынешнего руководства. Лично я не понимаю, куда сейчас движется клуб. Лидеры не просто так же уходят из команды, — сказала Смородская.

После двух сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 1 набранным баллом в своем активе. "Железнодорожники" сыграли вничью с грозненским "Ахматом" и уступили на выезде махачкалинскому "Динамо".

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