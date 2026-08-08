Карседо: вряд ли матч с "Краснодаром" можно назвать решающим

- Вряд ли матч с "Краснодаром" можно назвать решающим, все-таки только 3-й тур, много встреч впереди. Посмотрим, какой будет результат.
Главное, чтобы мы могли показать на нашем домашнем стадионе хорошую игру, - приводит слова Карседо "Чемпионат".
Напомним, что московский "Спартак" после двух сыгранных туров располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России с шестью набранными очками - команда одержала победу над "Родиной" (3:0) и "Ахматом" (2:1). Также красно-белые разгромили "Оренбург" в Кубке России (5:1).
В третьем туре Российской Премьер-Лиги команда Хуана Карседо сыграет на домашнем стадионе с "Краснодаром" - встреча состоится в воскресенье, 9-го августа.