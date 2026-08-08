Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Крылья Советов
0 - 1 0 1
Балтика1 тайм
Локомотив
18:00
АкронНе начат
ЦСКА
20:30
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Енисей
0 - 0 0 0
ТекстильщикЗавершен
Нижний Новгород
17:00
НефтехимикНе начат
Шинник
17:00
Арсенал ТулаНе начат
Урал
17:00
УфаНе начат
Торпедо
18:00
СочиНе начат

Защитник "Локомотива" - о матче с "Акроном": нужно победить любой ценой

Защитник "Локомотива" Максим Ненахов высказался о предстоящем матче с "Акроном".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Ненахова, давления на команду нет, но нужно побеждать в предстоящем матче любой ценой.

- Давления нет. Но то, что победить нужно любой ценой, это точно. Мы к этому готовы. Выйдем как на бой.

Для нас это важный матч. Надеюсь, что мы все идём к одной цели и стремимся к одному, - приводит слова Ненахова пресс-служба клуба.

Московский "Локомотив" по итогам двух сыгранных туров занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата России с одним набранным баллом. В первом туре команда Михаила Галактионова сыграла вничью с "Ахматом" (1:1), а во втором туре - уступила махачкалинскому "Динамо" (1:2).

Завтра, 8 августа, красно-зеленые сыграют на домашнем стадионе с тольяттинским "Акроном", стартовый свисток запланирован на 21:00 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится