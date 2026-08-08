Защитник "Локомотива" - о матче с "Акроном": нужно победить любой ценой

- Давления нет. Но то, что победить нужно любой ценой, это точно. Мы к этому готовы. Выйдем как на бой.
Для нас это важный матч. Надеюсь, что мы все идём к одной цели и стремимся к одному, - приводит слова Ненахова пресс-служба клуба.
Московский "Локомотив" по итогам двух сыгранных туров занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата России с одним набранным баллом. В первом туре команда Михаила Галактионова сыграла вничью с "Ахматом" (1:1), а во втором туре - уступила махачкалинскому "Динамо" (1:2).
Завтра, 8 августа, красно-зеленые сыграют на домашнем стадионе с тольяттинским "Акроном", стартовый свисток запланирован на 21:00 по московскому времени.