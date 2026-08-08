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Капитан "Спартака": надеюсь, у Барко все наладится с контрактом - мы все его любим

Капитан "Спартака" Роман Зобнин высказался о ситуации вокруг Эсекьелья Барко.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Зобнина, он надеется, что Барко останется в клубе.

- Все мы любим Барко. Он делает разницу. Надеюсь, что у него всё наладится в плане контракта.

Все видят его роль. Очень качественный футболист. Очень хочется, чтобы он был как можно дольше в команде, - приводит слова Зобнина "Чемпионат".

Эсекьель Барко выступает за московский "Спартак" с июля 2024 года, его приобрели у "Ривер Плейта" за 14 миллионов евро. Текущее соглашение аргентинца с красно-белыми рассчитано до конца текущего сезона. Сообщалось, что интерес к полузащитнику проявляют аргентинские клубы и он намерен вернуться в Южную Америку, а не продлевать контракт со столичным клубом.

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