Капитан "Спартака": надеюсь, у Барко все наладится с контрактом - мы все его любим

- Все мы любим Барко. Он делает разницу. Надеюсь, что у него всё наладится в плане контракта.
Все видят его роль. Очень качественный футболист. Очень хочется, чтобы он был как можно дольше в команде, - приводит слова Зобнина "Чемпионат".
Эсекьель Барко выступает за московский "Спартак" с июля 2024 года, его приобрели у "Ривер Плейта" за 14 миллионов евро. Текущее соглашение аргентинца с красно-белыми рассчитано до конца текущего сезона. Сообщалось, что интерес к полузащитнику проявляют аргентинские клубы и он намерен вернуться в Южную Америку, а не продлевать контракт со столичным клубом.