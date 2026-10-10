"Ротор" упустил дома победу над ульяновской "Волгой"

"Волга" ушла от поражения в гостевом матче с "Ротором" в 13-м туре Первой лиги (2:2).

Фото: ФК "Ротор"

В самом дебюте игры полузащитник Кирилл Фольмер вывел гостей вперед, отличившись на четвертой минуте. Хавбек Артём Симонян сравнял счет на 50-й минуте, а нападающий Абу-Саид Эльдарушев помог хозяевам поля повести в счете. Однако ульяновская команда все же вырвала ничью благодаря точному ураду форварда Луки Багателии на 80-й минуте.



Первая лига



13 тур



Голы: Симонян, 50, Эльдарушев, 70 - Фольмер, 4, Багателия, 80.



"Ротор": Чагров, Данилкин, Байтуков, Покидышев, Клещенко, Манелов, Трошечкин, Симонян, Родионов, Хубулов, Эльдарушев.



"Волга": Ходанович, Ковалёв, Дзиов, Степанов, Быков, Костин, Саплинов, Рахманов, Фольмер, Шагиахметов, Яковлев.

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Ротор