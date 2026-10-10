Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Оренбург
4 - 0 4 0
Динамо МхЗавершен
Факел
0 - 5 0 5
ЛокомотивЗавершен
Крылья Советов
1 - 1 1 1
СпартакЗавершен
Краснодар
0 - 2 0 2
Зенит2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
3 - 3 3 3
КАМАЗЗавершен
Урал
1 - 2 1 2
ВелесЗавершен
Ленинградец
1 - 3 1 3
ТорпедоЗавершен
Шинник
2 - 0 2 0
ТекстильщикЗавершен
Ротор
2 - 2 2 2
Волга УлЗавершен
Нижний Новгород
5 - 0 5 0
ЕнисейЗавершен

"Ротор" упустил дома победу над ульяновской "Волгой"

"Волга" ушла от поражения в гостевом матче с "Ротором" в 13-м туре Первой лиги (2:2).
Фото: ФК "Ротор"
В самом дебюте игры полузащитник Кирилл Фольмер вывел гостей вперед, отличившись на четвертой минуте. Хавбек Артём Симонян сравнял счет на 50-й минуте, а нападающий Абу-Саид Эльдарушев помог хозяевам поля повести в счете. Однако ульяновская команда все же вырвала ничью благодаря точному ураду форварда Луки Багателии на 80-й минуте.

Первая лига

13 тур

Голы: Симонян, 50, Эльдарушев, 70 - Фольмер, 4, Багателия, 80.

"Ротор": Чагров, Данилкин, Байтуков, Покидышев, Клещенко, Манелов, Трошечкин, Симонян, Родионов, Хубулов, Эльдарушев.

"Волга": Ходанович, Ковалёв, Дзиов, Степанов, Быков, Костин, Саплинов, Рахманов, Фольмер, Шагиахметов, Яковлев.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится