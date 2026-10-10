"Шинник" прервал пятиматчевую безвыигрышную серию

"Шинник" выиграл на своем поле у "Текстильщика" в матче 13-го тура Первой лиги (2:0).

Фото: ФК "Шинник"

Защитник Никита Котин открыл счет уже на третьей минуте матча. На 15-й минуте его партнер по обороне Никита Чистяков забил второй мяч в ворота гостей.



Таким образом ярославская команда прервала свою пятиматчевую серию в чемпионате без побед (4 ничьих и поражение).



Первая лига



13 тур



Голы: Валиахметов, 4, Чистяков, 15.



"Шинник": Янович, Валиахметов, Карпов, Котин, Чистяков, Мартовой, Голубев, Ланин, Самойлов, Гонгапшев, Азявин.



"Текстильщик": Фадеев, Гапечкин, Маругин, Иванников, Гузиев, Джебов, Иванисеня, Симонов, Никитин, Ищенко, Библик.



Предупреждения: Валиахметов, 27, Гапечкин, 35, Иванников, 45+4.

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Текстильщик