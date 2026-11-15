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ТрабзонспорНе начат

Матч "Зенита" с "Трабзонспором" покажут в трех зарубежных странах

Игра "Зенит" - "Трабзонспор" вызвала интерес заграницей.
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает пресс-служба РПЛ, международные вещатели проявили интерес к предстоящему товарищескому матчу между "Зенитом" и "Трабзонспором". В прямом эфире встречу покажут в Бразилии (Xsports), Казахстане (QSport) и Китае (Leisu).

В России игру будет транслировать телеканал "Матч ТВ".

Петербуржцы примут турецкую команду на своем поле сегодня, 15 ноября. Матч пройдет на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и начнется в 17:00 по московскому времени.

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